Депутати Франківська вимагають від СБУ дати оцінку діям Єрмака.



Депутати Івано-Франківської міської ради розцінюють як державну зраду спробу підписати в Мінську документи, які виводять Росію з переговорів як сторону конфлікту і як державу-агресора. Вони вимагають від Володимира Зеленського відкликати підпис голови його Офісу Андрія Єрмака з документа про створення «Консультативної ради» з представниками терористичних угруповань ОРДЛО, а від СБУ – дати оцінку діям Єрмака. Таку заяву ухвалили сьогодні на сесії Івано-Франківської міськради.

«Звернення щодо недопустимості прямих переговорів з представниками терористичних угрупувань ОРДЛО» підтримали всі 28 депутатів, присутні на сесії.

Нагадаємо, в середу, 11 березня, під час зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську голова Офісу Президента України Андрій Єрмак підписав документ щодо створення так званої «Консультативної ради» та введення в неї представників ОРДЛО. Депутати Івано-Франківської міськради переконані, що «такі дії з боку керівника Офісу Президента України прямо суперечать Конституції України та законам України і свідчать про підтримку дій Росії». Вони вимагають від Президента, Верховної Ради та голови СБУ не допустити прямих переговорів із представниками терористичних угруповань ОРДЛО.

«Вчинення цього акту є виконання ключової вимоги Путіна – прямих переговорів із терористами та зняття з Росії відповідальності за агресію проти України й десятки тисяч життів українців. Це пряма реалізація московського сценарію – "Росія не агресор, в Україні – громадянський конфлікт". Ухвалення цього рішення фактично відкриває шлях до зняття міжнародних санкцій з Москви. На ділі цей "мирний план" означає капітуляцію України перед ворогом і продовження війни на покоління і покоління українців. У результаті підписаного документу Росія не бере на себе жодних зобов’язань щодо виконання раніше домовленого, вона присутня в статусі лише спостерігача. Таким чином зовнішню воєнну агресію зі сторони Росії проти України як протокольно, так і процедурно буде зведено до "внутрішнього конфлікту в Україні", а РФ є лише спостерігачем, як ФРН, Франція та ОБСЄ. Це призведе до подальшого зняття всіх санкцій щодо Росії!» – наголошено в заяві.

Фото: galka.if.ua

Відтак депутати нагадали Володимирові Зеленському, що він складав присягу боронити суверенітет і незалежність України. І додали:

«Вимагаємо від Президента України Володимира Зеленського відкликання підпису голови Офісу Президента України з документа про створення "Консультативної ради" з представниками терористичних угрупувань ОРДЛО як неуповноваженої державою Україна особи, а від Служби безпеки України дати оцінку діям Андрія Єрмака. Ми засуджуємо спробу підписання будь-яких документів, які виводять Росію з переговорів як сторону конфлікту і як державу-агресора та розцінюємо це як державну зраду».