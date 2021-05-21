Доходи і статки, які задекларували депутати Франківської міськради за 2020 рік.

Рух ЧЕСНО склав рейтинг найбагатших та найбідніших депутатів Івано-Франківської міської ради VIII скликання на основі аналізу їхніх декларації за 2020 рік. Частина депутатів обрані вперше – і вперше подавали декларації про доходи і майно.

Згідно з поданими деклараціями про доходи, у 2020 році Мар’яна Вершиніна з ЄС та Ярослав Дубас зі «Свободи» жили за межею бідності. Дохід на одного члена родини у них суттєво нижчий за прожитковий мінімум. Натомість 14 депутатів міськради задекларували дохід у понад мільйон гривень. Понад мільйон заощаджень у деклараціях відобразили 13 обранців. Найбільше мільйонерів у фракціях ЄС та «Свободи».

«Для виборців важливо розуміти, хто і з якими статками став депутатом, щоб наприкінці каденції перевірити, чи не збагатився депутат, який має доступ до ресурсів громади, її коштом. Також важливо розуміти, чи чесно депутати декларують доходи своїх сімей. Якщо депутат декларує, що живе за межею бідності, а ми розуміємо, що живе він точно не бідно, то може мати місце приховування доходів з метою неналежного оподаткування. За таких умов виникає питання, як такі депутати пішли розподіляти наші податки – бюджет міста», – прокоментувала лідерка Руху ЧЕСНО Віта Думанська.

ТОП-5 найбільших статків

Четверо із п’яти депутатів міськради, що мають найбільші статки, – із ЄС. Найбагатший депутат Івано-Франківської міської ради – Володимир Яблонь, його заощадження сягають 18,3 мільйона гривень. Яблонь займається будівельним бізнесом і є директором кількох будівельних компаній.

Трохи більше як 13 мільйонів гривень заощаджень у депутата з ЄС Сергія Палійчука. Він також займається будівельним бізнесом, зокрема є власником і керівником ТОВ «ПСВ-ІФБУД» та ТОВ «Голді-Інвест». У 2017 році потрапляв до рейтингів депутатів із найбільшими статками – тоді заощаджень у депутата та його родини було понад 11 мільйонів гривень.

Сергій Абрам’як з ВО «Свобода», який ще у 2015 році був депутатом-злиднем, зараз може похвалитися статками у понад 12,5 мільйона гривень – це заощадження його самого та дружини. Депутат веде бізнес у сфері лісозаготівлі та торгівлі деревиною.

Андрій Балагура, який у міськраді представляє партію ЄС, обраний депутатом вперше. Їхні з дружиною статки сягають трохи більше як 11 мільйонів гривень. Як і більшість його колег по фракції, депутат займається будівельним бізнесом. Він є співзасновником ТОВ «Оселя ІФ Девелопмент» та власником ТОВ «Альпін Хаус». Андрій Балагура входить до складу земельної комісії міськради, відповідно, під час розподілу земельних ресурсів громади може виникнути конфлікт інтересів.

Замикає п’ятірку найбагатших депутатів Івано-Франківської міської ради Микола Ковальчук із ЄС. Його заощадження у 2020 році становили 9,8 мільйона гривень. Щоправда, усі кошти, якими володіє депутат, позичені третім особам. Микола Ковальчук не вперше потрапляє до рейтингу найбагатших депутатів ради – наприклад, у 2017 році він задекларував 9,5 мільйона гривень заощаджень.

Ковальчук веде будівельний бізнес, володіє виробництвом напівфабрикатів, магазинами та розважальним центром. Зокрема, є власником ПП «Вамбуд» та ТОВ «ОМК Інвест». Як і в попередньому скликанні, Ковальчук входить до найпопулярнішої у раді земельної комісії, тож може бути конфлікт інтересів.

ТОП-5 найбільших доходів

До п’ятірки депутатів, що у 2020 році заробили найбільше грошей, входять троє обранців із ЄС та двоє зі «Свободи». Очолює рейтинг депутат із ЄС Андрій Балагура. Разом із дружиною за рік йому вдалося заробити понад 12 мільйонів гривень. Більшість доходів родині принесла підприємницька діяльність. Дружина, як і сам депутат, веде будівельний бізнес.

На двох із дружиною Володимир Яблонь з ЄС заробив понад 10,6 мільйона гривень. Депутат займається будівельним бізнесом, а його дружина веде бізнес у сфері надання в оренду нерухомого майна.

Найбільший дохід у родині голови фракції ВО «Свобода» Романа Онуфріїва та голови бюджетної комісії у 2020 році принесла дружина – понад 4,2 мільйона гривень від підприємницької діяльності. Загалом дохід родини депутата сягнув понад 5,6 мільйона гривень. Дружина депутата Ольга є співвласницею друкарні «Місто НВ», якою керує сам Онуфріїв. Фірма є частим підрядником у міської ради – надає поліграфічні послуги. Зокрема, у 2021 році, згідно з даними порталу Е-Data, підприємство отримало на понад 140 тисяч гривень замовлень з різних структурних підрозділів міської ради.

Михайло Нагірний – один із наймолодших депутатів Івано-Франківської міськради, цьогоріч йому виповниться 30 років. Обраний він вперше, від ВО «Свобода». У 2020 році задекларував понад 5,1 мільйона доходу. Найбільше коштів депутат отримав від заняття підприємницькою діяльністю – понад 3 мільйони гривень. Нагірний займається будівельним бізнесом, але якщо інші забудовники потрапили до земельної комісії, то Нагірного призначили у рейтингову регламентну.

Цікаво, що він та Володимир Яблонь із ЄС отримували заробітну плату від ТзОВ «Дем’янів-К» та ПП «Каскад Буд». В останній Нагірний був директором, проте фірма ліквідована у 2021 році.

П’ятірку депутатів міськради з найбільшими доходами замикає Володимир Фецич із ЄС. Його родина задекларувала дохід у 3,2 мільйона гривень. Дружина депутата, як і він сам, займається будівельним бізнесом. Саме вона 2020 року принесла у сімейну скарбницю 2,2 мільйона гривень.

Двоє депутатів міськради жили за межею бідності

Рух ЧЕСНО визначає депутатів із доходом нижче від прожиткового мінімуму. Також дохід родини депутатів співвідноситься із прожитковим мінімумом, встановленим державою на момент подачі декларації.

Найбіднішою депутаткою Івано-Франківської міської ради є Мар’яна Вершиніна. Вона задекларувала дохід у 2182 гривні за 2020 рік – відсотки з банківського рахунку. В декларації депутатка вказала, що проживає із сином. Якщо врахувати, що станом на грудень 2020 року прожитковий мінімум в Україні становив 2189 гривень, виходить, що Вершиніна та її син перебувають за межею бідності. Протягом 2020 року депутатка могла витратити на себе всього 90,91 гривні на місяць – і стільки ж на сина. Слід також врахувати, що в лютому 2020 року Вершиніна зареєструвалась як ФОП: вона надає послуги у сфері організації відпочинку та розваг.

У коментарі Руху ЧЕСНО Мар’яна Вершиніна пояснила, що кошти на життя їй дає колишній чоловік та допомагають батьки.

«Так, я проживаю з сином. Мій колишній чоловік працює за кордоном і не сплачує аліментів, але постійно допомагає нам. Крім того, батьки завжди підтримують. Тато – фінансово, мама вирощує овочі та фрукти на дачі, тому більшість продуктів ми маємо власних. Також я мала депозити та заощадження, як і більшість людей, у цьому році змушена була скористатись ними через ситуацію з COVID-19. Криза, пов’язана з пандемією, суттєво вплинула на кожного», – пояснила депутатка.

Слід зауважити, що отримані від третіх сторін кошти, а Вершиніна вказала у коментарі, що їй допомагають фінансово, потрібно вказувати у декларації.

За межею бідності, згідно з декларацією, живе і сім’я депутата-«свободівця» Ярослава Дубаса. 20,4 тисячі гривень становив дохід родини депутата. Всі ці кошти – допомога багатодітній сім’ї: у депутата троє дітей. Таким чином, щомісяця на одного члена родини депутата припадає 340 гривень – це дуже далекий від прожиткового мінімуму показник.

Рух ЧЕСНО звернувся по коментар до Ярослава Дубаса, проте той відмовився його надавати, лише зазначив, що 2020 рік був складним для всіх.

Ще один представник ВО «Свобода» Ігор Корсун також задекларував дохід лише від соціальних виплат. Майже 80 тисяч гривень у 2020 році отримав депутат та його дружина як соціальні виплати. У подружжя є дочка, таким чином, на місяць один член родини може розраховувати на 2219 гривень, що на 30 гривень більше від прожиткового мінімуму.

Інфографіки сhesno.org