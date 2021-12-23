У Франківську і Тернополі затвердили бюджети на 2022 рік.

Сьогодні, 23 грудня, Івано-Франківська міська рада затвердила бюджет міської територіальної громади на 2022 рік. Документ ухвалили більшістю голосів та без дискусій.

«Якщо брати самі цифри, не заглиблюючись в сутність, то бюджет кращий, ніж на 2021 рік, але якщо заглибитися, то ні. Надходження зростуть, але ми вже маємо 52 мільйони субвенції, маємо різницю в тарифах 110 мільйонів, маємо видатки на соцзахист, ріст тарифів, який ми не знаємо, який буде. Але мусимо заходити в рік і я рахую, що рік все ж буде гарний», – прокоментувала напередодні перша заступниця міського голови Івано-Франківська Вікторія Сусаніна.

На повернення кредитів до бюджету зарезервували 9,7 мільйона гривень, на надання кредитів - 11,86 мільйонів гривень, у резервному фонді передбачили 8 мільйонів гривень.

Міська рада визначила захищеними такі видатки загального фонду бюджету: оплата праці працівників бюджетних установ; нарахування на заробітну плату; придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів; забезпечення продуктами харчування; оплата комунальних послуг та енергоносіїв; обслуговування місцевого боргу; поточні трансферти населенню; поточні трансферти місцевим бюджетам; оплата послуг з охорони комунальних закладів культури; оплата енергосервісу.

У структурі видатків бюджету на освітню сферу припало в межах 47%. «Значить, десь ми допустили помилку в керуванні освітніми закладами. Бо в інших містах ця частка менша», – зазначив міський голова Руслан Марцінків під час засідання сесії.

Вікторія Сусаніна пояснила, що: «проблемні видатки наступного року спричинені ростом оплати за харчування в закладах освіти. Також ріст розміру стипендій – це шалені витрати».

Тернопільська міська рада ухвалила бюджет об’єднаної територіальної громади на 2022 рік із доходами на рівні близько 3 мільярдів гривень, що на 382 мільйони більше, ніж у цьому році, повідомив міський голова Сергій Надал.

«В цілому дохідна частина бюджету прогнозується в сумі майже 3 млрд грн, що на 382 млн грн більше порівняно з минулим роком. Формуючи бюджет ми виходили з потреби гарантувати виплати за захищеними статтями. Йдеться про зарплати освітян, медиків та інших працівників бюджетних установ», – зазначив Сергій Надал.

За його словами, бюджет формували з урахуванням прогнозованого росту мінімальної зарплати, прожиткового мінімуму, тарифної сітки для бюджетної сфери, а також ріст вартості енергоносіїв у 180-190%.

Важливою новою статтею доходів бюджету стане зарахування чотирьох відсотків податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) до бюджету громади.

«Передача 4% ПДФО до місцевих бюджетів – це вагомий крок до реальної децентралізації, який допоможе нам бути більш незалежними у фінансуванні наших місцевих програм. Сподіваюся – це лише перший крок. А далі буде продовження», – зазначив міський голова.

Загальні видатки бюджету Тернополя заплановані на рівні 3,2 мільярда гривень. 1469,9 мільйона гривень спрямують на зарплати працівникам бюджетної сфери. 231,7 мільйонів гривень – на оплату енергоносіїв.

32 мільйони гривень спрямують на капітальний ремонт закладів освіти та прилеглих територій. На утримання закладів охорони здоров’я – 109,7 мільйона гривень. Зокрема, 45,4 мільйонів гривень спрямують на оплату енергоносіїв, 35,9 мільйонів на програму «Здоров’я громади», 14,5 мільйона гривень витратять на закупівлю нового обладнання для лікарень, а також на реконструкцію і капітальний ремонт, 11,6 мільйонів гривень – на зарплати медикам і 1,8 мільйони гривень на ліки для хворих на цукровий діабет.

На соціальний захист населення загалом передбачено 169,6 мільйона гривень. З них зокрема, на компенсацію пільгового проїзду у громадському транспорті – 115,1 мільйона гривень, на реалізацію програми «Турбота» – 15,5 мільйона гривень.

На благоустрій громади бюджетом передбачено 254,6 мільйона гривень. Зокрема, на ремонт мостів та доріг – 25 мільйони гривень, на капітальний ремонт об’єктів благоустрою – 21,5 мільйона гривень, на капітальний ремонт тротуарів та міжквартальних проїздів – по 10 мільйонів гривень. На енергозбереження та термомодернізацію – 315 мільйона гривень.

На транспорт планується спрямувати 126,3 мільйона гривень. Цього року вперше перевізникам платитимуть за європейською системою, коли оплачується послуга «за кілометр». Така система має покращити роботу громадського транспорту і сприяти тому, щоб водії дотримувалися графіків перевезень.

4,5 мільйони гривень спрямують на розвиток сіл Тернопільської територіальної громади.

93,1 мільйона гривень передбачено на розвиток культури: з них на зарплати – 76,1 мільйона гривень, на енергоносії – 7,3 мільйона гривень та капітальні видатки – 2,2 мільйони гривень, на проведення масових заходів - 3 мільйони гривень. На розвиток спорту та фізкультури перебдачили 110,6 мільйона гривень.

Міський голова зазначив, що територіальна громада планує залучати кошти від місцевих запозичень, щоб реалізувати інвестиційні проєкти.

«Попри складні зовнішні обставини такі, як зростання вартості енергоносіїв, пандемія коронавірусу – Тернопіль отримав бюджет розвитку, котрий має покращити комфорт у нашому місті», – запевнив Сергій Надал.

Нагадаємо, Львівська міська рада затвржидла бюджет міської об'єднаної громади на наступний рік із доходами на рівні

Фото ternopilcity.gov.ua, galka.if.ua, glavcom.ua