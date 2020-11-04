У Франківську оголосили новообраний склад міської ради.

 

В Івано-Франківську у міську раду пройшли лише три партії: ВО «Свобода», «Європейська солідарність» та ВО «Батьківщина». Решта не здолали п'ятивідсоткового бар'єра, повідомили у міській територіальній виборчій комісії.

 

Фото https://galka.if.ua

 

В Івано-Франківській міській раді загалом 42 депутати: ВО «Свобода» отримала 28 мандатів, «Європейська солідарність» –10, ВО «Батьківщина» – 4.

 

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків озвучив склад Івано-Франківської міськради поіменно:

 

«Європейська солідарність». По округах: Володимир Яблонь, Петро Шкутяк, Андрій Балагура, Степан Руднянин, Володимир Фецич, Сергій Палійчук. По виборчих списках: Олексій Петечел, Надія Когутяк, Юрій Лозяк, Мар’яна Вершиніна.

 

«Свобода». По округах: Андрій Строїч, Роман Харук, Геннадій Пономаренко, Вікторія Дротянко, Ярослав Дубас, Ігор Шевчук, Олег Андрухів, Василь Попович, Андрій Грималюк, Мар’ян Вагилевич, Сергій Абрам’як, Олег Капустяк, Ігор Корсун, Олег Загурський, Наталія Татумірак, Роман Марцінків, Віктор Синишин, Уляна Павликівська, Надія Загурська, Роман Онуфріїв, Віталій Бурко, Галина Куницька, Ростилав Котович. По виборчих списках: Вікторія Нагорна, Тетяна Квасна, Маріанна Смаль, Леся Муравйова, Уляна Облещук.

 

«Батьківщина». По виборчих списках: Руслан Терешко, Стефан Магас, Василь Ревчук, Оксана Іванюк.

 

Фото https://firtka.if.ua

 

Нагадаємо, у Львівській міській раді восьмого скликання буде представлено п'ять партій, а в Тернопільській міській раді – шість.

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