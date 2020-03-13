По 10 від України і ОРДЛО: Контактна група леґалізувала переговори з бойовиками.

 

Тристороння контактна група підписала в Мінську домовленості про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО, натомість Росія у статусі ґаранта-спостерігача виявилася на одному рівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.

 

Про це йдеться в рішенні Тристоронньої контактної групи, засідання якої відбулося у Мінську 11 березня. Як випливає із копій документів, оприлюдненвих виданням DT.ua, від української сторони домовленості підписав Леонід Кучма.

 

 

У протоколі зазначається, що рішення ТКГ про заснування "Консультативної ради" підпишуть 25 березня 2020 року після консултацій з представниками ОБСЄ, Франції та Німеччини.

 

"Основним завданням ради є здійснення діалогу, консультацій та вироблення пропозицій щодо проектів політичних і правових рішень щодо врегулювання конфлікту у відповідності з "Комплексом заходів...", в тому числі щодо проведення виборів в окремих районах Донецької і Луганської областей України", – зазначається в рішенні ТКГ.

 

  

 

Згідно з текстом документа, критерії та порядок призначення членів ради визначаються самостійно Україною, окремими районами Донецької і Луганської областей України, Російської Федерації, Федеративної Республіки Німеччина, Французької Республіки та ОБСЄ – відтак, офіційний Київ на матиме права вето на персоналії всілякого штибу "моторол".

 

Оглядачка "Дзеркала тижня" Тетяна Силіна зазначає: фактично, офіційний Київ заакцептував російські вимоги, котрі Москва проштовхувала всі попередні роки: "Перше, що кидається в очі в проекті цього документа, це те, що т. зв. "Консультативної ради" за стіл переговорів або, пардон, "консультацій", на рівних правах і в рівному статусі саджають представників офіційної України та самопроголошених "ДНР" і "ЛНР". Це те, від чого Київ категорично відмовлявся всі шість років. І це та помилка, вчинена в свій час Кишиневом у врегулюванні придністровського конфлікту, яку експерти настійно закликали Київ не повторювати".

 

 

З її слів, Росія є агресором. Натомість заакцептований Леонідо Кучмою і Андрієм Єрмаком формат є підтвердження мантри "іхтамнєт"; і тепер Росія всідається за стіл переговорів яко "посередник", а не учасник конфлікту.

 

"Друге, що викликає подив і побоювання, це наявність в тексті формулювання про "необхідність всеосяжного політичного врегулювання конфлікту", і повна відсутність хоча б натяку на необхідність негайного припинення вогню, стійкого режиму тиші і забезпечення всіх умов безпеки, необхідних для цього самого політичного процесу", – наголосила Силіна.

 

 

Резюме оглядачки: влада Володимира Зеленського "в умовах хайпу навколо наростання небезпеки епідемії коронавіруса" вирішила, що "мінська зрада" пройде непоміченою.

 

13.03.2020

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