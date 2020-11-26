У Франківську провели установчу сесію новообраної міської ради.

 

В Івано-Франківську сьогодні, 26 листопада, відбулося перше сесії міської ради сьомого скликання. Голова Івано-Франківської територіальної виборчої комісії Андрій Петрик спершу подякував всім, хто допоміг провести вибори та оголосив засідання офіційно відкритим. Після виконання гімну України та спільної молитви новообрані депутати міської ради та міський голова Руслан Марцінків склали свої присяги.

 

Фото https://galka.if.ua

 

До оновленої ради пройшли три партії, які подолали 5% бар’єр: ВО «Свобода», «Європейська Солідарність» та ВО «Батьківщина». Кожна політсила подала звернення про утворення депутатської фракції. Фракцію «Свободи» очолив Роман Онуфріїв, «ЄС» Олексій Петечел, «Батьківщини» Руслан Терешко.

 

Секретарем Івано-Франківської міської ради восьмого скликання обрали «свободівця» Віктора Синишина, за якого проголосували 41 із 42 обранців.

 

Фото https://galka.if.ua

 

«Дякую за довіру очолити депутатський корпус! Докладу всіх зусиль, щоб у нашій сесійній залі панувала злагода та порозуміння. Будемо працювати на благо нашої великої громади», – зазначив Віктор Синишин.

 

Далі обрали заступників міського голови: тепер у Руслана Марцінківа їх буде 10, удвічі більше ніж у попередній каденції. Зберегли свої посади перша заступниця Вікторія Сусаніна та заступники Микола Вітенко, Олександр Левицький, Руслан Гайда. Новими заступниками міського голови Івано-Франківська стали: Тарас Полатайко, Петро Шкутяк, Михайло Смушак, Ігор Шевчук та Вікторія Дротянко.

 

Проголосували і за новий склад виконавчого комітету, до якого увійшли 29 осіб. До міського голови Руслана Марцінківа, його десяти заступників, секретаря міської ради у роботі виконкому приєднаються: Ірина Білецька, Андрій Дем’янчук, Андрій Сторожук, Богдан Білик, Михайло Сеньків, Наталія Гречаник, Наталія Козакевич, Олександр Богачов, Роман Кишакевич, Ростислав Запухлий, Руслан Руско, Світлана Криворучко, Сергій Романюк, Станіслав Ростовцев, Ярослав Зуб’як, Ярослав Коретчук та Іван Криховецький.

 

Також, за словами міського очільника, до складу виконкому вводитимуть старост сіл, які увійшли до Івано-Франківської ОТГ.

 

26.11.2020

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