Коронавірусної інфекції в дитини з Тернопільщини не підтвердили.


У дитини, яка повернулася з відпочинку з Італії й відчула нездужання, виявили грип А, а не коронавірусну інфекцію. Про це повідомив на своїй facebook-сторінці Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України.

 

 

«За результатами, проведеними вірусологічною лабораторією, о 22:30 підозру на COVID- 2019 знято. Діагноз: грип А підтверджено лабораторно методом ПЛР», – зазначено в повідомленні.

 

Як розповіли в ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України», 10 березня о 18:15 вони отримали термінове повідомлення щодо випадку підозри на коронавірусну інфекцію в дитини, яка напередодні захворювання повернулася з Італії.

 

Спеціалісти відразу провели епідрозслідування, організували необхідні протиепідемічні заходи у вогнищі захворювання. Відтак за підсумками термінових досліджень підозру інфікування коронавірусом зняли.

 

 

Нагадаємо, на ранок 11 березня в Україні зареєстровано один лабораторно підтверджений випадок COVID-19.

 

Загалом за весь період Центр громадського здоров’я України отримав 43 підозри про захворювання на COVID-19. Один зразок ще досліджують, а 41 отримав негативний результат.

 

11.03.2020

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