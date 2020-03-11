Коронавірусної інфекції в дитини з Тернопільщини не підтвердили.



У дитини, яка повернулася з відпочинку з Італії й відчула нездужання, виявили грип А, а не коронавірусну інфекцію. Про це повідомив на своїй facebook-сторінці Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України.

«За результатами, проведеними вірусологічною лабораторією, о 22:30 підозру на COVID- 2019 знято. Діагноз: грип А підтверджено лабораторно методом ПЛР», – зазначено в повідомленні.

Як розповіли в ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України», 10 березня о 18:15 вони отримали термінове повідомлення щодо випадку підозри на коронавірусну інфекцію в дитини, яка напередодні захворювання повернулася з Італії.

Спеціалісти відразу провели епідрозслідування, організували необхідні протиепідемічні заходи у вогнищі захворювання. Відтак за підсумками термінових досліджень підозру інфікування коронавірусом зняли.

Нагадаємо, на ранок 11 березня в Україні зареєстровано один лабораторно підтверджений випадок COVID-19.

Загалом за весь період Центр громадського здоров’я України отримав 43 підозри про захворювання на COVID-19. Один зразок ще досліджують, а 41 отримав негативний результат.