Офіційно: В Україні зафіксовано перший випадок коронавірусу.

В Україні зафіксовано перший випадок коронавірусу: людину, інфіковану Covid-2019, виявили внаслідок тестування у Чернівцях.

Про це повідомив на брифінґу заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Мапа поширення коронавірусу у Європі

Зі слів Віктора Ляшка, діагноз підтвердився у чоловіка, котрий прибув із Італії.

Стан здоров'я чоловіка стабільний. У нього симптоми – лихоманка і сухий кашель.

Чоловік, у якого виявили коронавірус, їхав з Італії до України через Румунію: він прилетів до Румунії на літаку, звідти повернувся разом із дружиною на машині в Чернівецьку область.

Вже на Буковині чоловік звернувся до лікаря. Аналізи на коронавірус дали позитивний результат.

Дружина чоловіка перебуває на карантині.

"Він через КПП повернувся в Чернівецьку область. У Чернівецькій області теж було додатково проведено температурний скринінг, також повідомили пам'ятку про самоізоляцію, оскільки чоловік подорожував країнами, де був зафіксований коронавірус. Сім'я, чоловік і жінка, самоізолювалися. Через два дні у чоловіка з'явилися симптоми, які могли свідчити про наявність коронавірусу. Він отримав консультацію у сімейного лікаря. 29 лютого з'явилися симптоми, які вимагали додаткової консультації. Під час медичного огляду були забрані аналізи для дослідження. Сьогодні підозра підтвердилася: випадок коронавірусу зареєстрований в Україні", – сказав Ляшко.