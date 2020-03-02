Путін і Ердоґан домовилися про особисту зустріч.

Тим часом турецька армія продовжує наступ на Ідліб.

У Кремлі й в адміністрації президента Туреччини підтвердили, що Володимир Путін і Реджеп Таїп Ердоґан зустрінуться в Москві п’ятого березня. Про це повідомила турецька інформаційна аґенція Anadolu. Зокрема, в Анкарі повідомили, що Ердоґан має намір обговорити з російським колегою ситуацію на північному заході Сирії, де турецькі війська вже кілька днів вступають в бойові сутички з силами сирійського президента Башара Асада, якого підтримує Росія.

«За підсумками перемовин з Путіним сподіваюся на досягнення угоди про припинення вогню в сирійській провінції Ідліб», – заявив у понеділок, другого березня, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоґан, коментуючи в Анкарі хід операції «Весняний щит» на північному заході Сирії. Торкаючись самої воєнної операції, він зазначив: «У відповідь на загибель кожного турецького військовослужбовця нейтралізовано десятки прихильників Башара Асада. Знищено велику кількість техніки і озброєння, в тому числі літаки і танки».

Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков, коментуючи майбутню російсько-турецьку зустріч у Москві, сказав, що Москва «надає великого значення взаємодії з турецькими партнерами», але при цьому він зауважив, що позиція Путіна на майбутніх перемовинах «буде незмінною». Як припускають експерти, це означатиме, що російський президент не прислухається до прохання Ердоґана не втручатися у сутичку турецьких військ з армією Башара Асада.

Ердоґан також прокоментував ситуацію з біженцями і виконанням своїх погроз відкрити для них західний кордон. За його словами, щойно Анкара відкрила кордони для міґрантів, як представники країн Заходу стали активно телефонувати до Туреччини, вимагаючи закрити КПП. «Нас закликають закрити кордон, однак рішення ухвалено – питання закрите. Хай тепер і вони розділять з Туреччиною тягар відповідальності за біженців і міґрантів», – сказав Ердоґан.

Нагадаємо, що напередодні Ердоґан погрожував відкрити кордони для біженців, схиляючи таким чином західних союзників з НАТО спільно захистити сирійську провінцію Ідліб від наступу армії Башара Асада. В Ідлібі на даний момент перебуває близько 3,5 млн біженців.