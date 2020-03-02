Грецькі прикордонники зупинили тисячі міґрантів на кордоні з Туреччиною.

Європі загрожує нова міґраційна криза.

 

 

Близько 10 тисяч міґрантів, котрі намагалися потрапити до Греції, були зупинені на турецькому кордоні. Крім того, щонайменше 500 осіб за цей же час прибули на човнах на грецькі острови Лесбос, Самос і Хіос, де табори біженців залишаються переповненими з 2015 року. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС.

 

За даними грецької поліції, частина людей, які скупчилися на турецькій стороні кордону, поводилися доволі агресивно. Вони кидали у правоохоронців каміння та металеві прути. Грецькі прикордонники у відповідь застосували сльозогінний газ.

 

Нагадаємо, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоґан у суботу, 29 лютого, заявив, що відкриває кордон перед сирійськими біженцями, охочими потрапити до Європи. «Що ми вчора зробили? Ми відкрили кордони. Наша країна не в змозі впоратися з новою хвилею біженців», – процитувала турецького президента телерадіокомпанія ВВС.

 

Заява Ердоґана пролунала після того, як інші країни – члени НАТО відмовилися реальними діями підтримати Туреччину у війні в Сирії. Туреччина просила про допомогу після того, як 27 лютого 33 турецьких вояки загинули і кілька десятків були поранені внаслідок авіаудару в сирійській провінції Ідліб.

 

Туреччина вже прийняла на своїй території близько 3,7 мільйона біженців зі Сирії, а також Афганістану і деяких інших країн. За умовами угоди з Європейською Унією від 2016 року, турецька влада обіцяли не пускати їх далі на Захід в обмін на фінансову допомогу на суму шість мільярдів євро.

 

Ще близько 3,5 млн біженців перебувають у сирійської провінції Ідліб, контрольованій силами, опозиційними до президента Башара Асада. З грудня минулого року сирійські урядові війська за підтримки Ірану і Росії розгорнули наступ на Ідліб, поступово займаючи один населений пункт за одним. Якщо провінція перейде під їхній контроль, кількість біженців у Туреччині може подвоїтися.

02.03.2020

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