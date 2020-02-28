Дрогобицька РДА отримала нового голову.

 

Головою Дрогобицької райдержадміністрації став Омелян Стасула. Відповідне розпорядження №162/2020-рп Володимир Зеленський підписав сьогодні, 28 лютого.

 

Фото: fb-сторінка Омеляна Стасули

 

«Призначити Стасулу Омеляна Богдановича головою Дрогобицької районної державної адміністрації Львівської області», – зазначено в документі.

 

Новий очільник Дрогобицької райдержадміністрації – мешканець с.Унятичі 1982 року народження. Він депутат Дрогобицької районної ради (фракція партії УКРОП), помічник народного депутата України Ореста Саламахи, методист районного Народного дому. Одружений, з дружиною Галиною виховують доньку.

 

Омелян Стасула у Дрогобицькій центральній районній бібліотеці. Фото: facebook.com/Nichik.nat

 

Попереднього голову Дрогобицької РДА, Андрія Шевкенича, Зеленський звільнив ще 10 липня 2019 року.

 

28.02.2020

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