Дрогобицька РДА отримала нового голову.

Головою Дрогобицької райдержадміністрації став Омелян Стасула. Відповідне розпорядження №162/2020-рп Володимир Зеленський підписав сьогодні, 28 лютого.
Фото: fb-сторінка Омеляна Стасули
«Призначити Стасулу Омеляна Богдановича головою Дрогобицької районної державної адміністрації Львівської області», – зазначено в документі.
Новий очільник Дрогобицької райдержадміністрації – мешканець с.Унятичі 1982 року народження. Він депутат Дрогобицької районної ради (фракція партії УКРОП), помічник народного депутата України Ореста Саламахи, методист районного Народного дому. Одружений, з дружиною Галиною виховують доньку.
Омелян Стасула у Дрогобицькій центральній районній бібліотеці. Фото: facebook.com/Nichik.nat
Попереднього голову Дрогобицької РДА, Андрія Шевкенича, Зеленський звільнив ще 10 липня 2019 року.
28.02.2020