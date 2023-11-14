На Дрогобиччині переіменовують вулиці Миру і Перемоги.

Відбулось чергове засідання комісії щодо перейменування і присвоєння назв вулицям, провулкам, паркам, скверам у межах Дрогобицької міської територіальної громади. Про це повідомляє Дрогобицька міськрада.

На порядку денному комісії були питання перейменування вулиць у селах громади – зокрема Миру, Перемоги.

"Це топоніми, які були присвоєні в різні роки, подекуди навіть за незалежної України. Однак їх зміст був та залишається очевидним – він возвеличував далеко не наш "мир" і не нашу "перемогу". Особливо разючим є їхній зміст сьогодні, коли нащадки тих, хто називав наші вулиці такими назвами, вкотре роблять спроби загарбати нашу землю", – йдеться в офіційному повідомленні.

У Дрогобицькій громаді над перейменуванням вулиць, які носили радянські назви або імена осіб російського походження, працюють з червня минулого року. Передусім робота велась над перейменуванням вулиць Дрогобича та Стебника. Так у процесі дерусифікації перейменували близько двох десятків топонімів.

Раніше перейменування вулиць у селах громади тимчасово відклали, а старостам сіл Дрогобицької громади доручили провести консультації з мешканцями й обрати нові назви для тих вулиць, які включені до переліку топонімів, що підлягають перейменуванню.

У процесі тривалої дискусії комісія прийняла рішення, яким рекомендувала перейменувати вулиці у селах Дрогобицької громади:

- вулицю Миру в селі Болехівці на вулицю Романа Стасика;

- вулицю Гагаріна в селі Брониця на вулицю, назву якій упродовж найближчого тижня-двох обере громада села. У разі відсутності пропозиції від мешканців, нова назва вулиці буде затверджена за рішенням комісії та сесії;

- вулицю Миру в селі Рихтичі на вулицю Олександра Головацького;

- вулицю Миру в селі Раневичі на вулицю Григорія Михаця;

- вулицю Миру в селі Добрівляни на вулицю Чапельських;

- вулицю Миру в селі Михайлевичі на вулицю Кутну;

- вулицю Перемоги в селі Михайлевичі на вулицю Степана Бандери;

- вулицю Перемоги в Старому селі на вулицю Гирівську;

- вулицю Перемоги в селі Ступниця на вулицю Володимира Кобільника або вулицю Княжу;

- вулицю Миру в селі Дережичі на вулицю В’ячеслава Чорновола;

- вулицю Перемоги в селі Селець на вулицю Галицького стрілецтва.

У випадку наявних протиріч, якщо мешканці сіл більшістю оберуть іншу назву для тієї чи іншої вулиці, старости матимуть час, аби повідомити про це комісію, адже остаточне рішення про перейменування прийматиме сесія міської ради.

Раніше сесією міської ради було прийнято рішення "Про демонтаж комуністичної символіки та складових монументів, присвячених полеглим у Другій світовій війні у селах Дрогобицької міської територіальної громади", яке стосується сіл Раневичі та Новошичі. Також було скеровано листи до Міністерства культури щодо отримання дозволу на перезахоронення радянських могил, розташованих на перетині вулиць Івана Франка, Лесі Українки та Самбірської (колишній меморіал слави "Вічний вогонь") та в селі Михайлевичі.