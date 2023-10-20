Дрогобицьку сіль пропонують внести до переліку нематеріальної спадщини.

Управління культури та розвитку туризму Дрогобицької міської ради працює над внесенням дрогобицької солі до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України.

Відповідний лист, спільно з обліковою картою, фотоматеріалами та листами згоди носіїв нематеріальної спадщини, скерували до департаменту культури Львівської ОВА. Після опрацювання отримані матеріали передадуть до Міністерства культури, при якому діє відповідна експертна рада.

"Дрогобицька солеварня славиться тим, що тут вдалося зберегти унікальну технологію видобутку солі, що робить її кришталево чистою та корисною для здоров’я, без сторонніх домішок. У час повномасштабної війни, коли заводи з виробництва солі постраждали від ворожих обстрілів, Дрогобицька солеварня залишається одним зі стратегічно важливих у країні підприємств. А завдяки поважному віку та унікальності виробництва, Дрогобицька солеварня є одним із важливих туристичних магнітів міста", – зазначають у Дрогобицькій міській раді.

Так виглядає Дрогобицька солеварня