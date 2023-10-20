Дрогобицьку сіль пропонують внести до переліку нематеріальної спадщини.

 

Управління культури та розвитку туризму Дрогобицької міської ради працює над внесенням дрогобицької солі до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України.

 

 

Відповідний лист, спільно з обліковою картою, фотоматеріалами та листами згоди носіїв нематеріальної спадщини, скерували до департаменту культури Львівської ОВА. Після опрацювання отримані матеріали передадуть до Міністерства культури, при якому діє відповідна експертна рада.

 

"Дрогобицька солеварня славиться тим, що тут вдалося зберегти унікальну технологію видобутку солі, що робить її кришталево чистою та корисною для здоров’я, без сторонніх домішок. У час повномасштабної війни, коли заводи з виробництва солі постраждали від ворожих обстрілів, Дрогобицька солеварня залишається одним зі стратегічно важливих у країні підприємств. А завдяки поважному віку та унікальності виробництва, Дрогобицька солеварня є одним із важливих туристичних магнітів міста", – зазначають у Дрогобицькій міській раді.

 

 

Так виглядає Дрогобицька солеварня

 

 

20.10.2023

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Епохальні вибори в Польщі
Максим МУЛЯР
Польща стоїть на порозі зміни влади. За результатами останніх виборів консервативна партія «Право й Справедливість» мусить поступитися  своїм місцем біля владного керма ліберальному альянсу на чолі з «Громадянською коаліцією».
20.10.23 | | У світі
Сцену «Стрих» заньківчани відкриють прем’єрою «Доця»
Вистава за романом Тамари Горіха Зерня «Доця» у режисурі Ігоря Білиця – неочікувано музична, драйвово-рокова, де самі актори – музиканти, а усі ми – свідки подій, про які хочеться кричати.
19.10.23 | | Штука
603-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень.
19.10.23 | | Україна
Міт: забутий інгредієнт?
Олеся Ісаюк
Колоніальна деформація – війну стали вважати катастрофою, де якісь інші люди залагоджують власні інтереси. Але просто зараз твориться міт війни за незалежність.
18.10.23 | | Україна
«Чекайте, будьте спокійні, ми Вами печалимося»
Мар'ян ХОМЯК
Участь дяка із Довгомостиськ Миколи Цьороха в обороні дяківських корпоративних інтересів в міжвоєнній Галичині XX століття
18.10.23 | | Минуле
Музика славетних галичан
Марта Стецько
Два концерти Віоліни Петриченко показали, наскільки для піаніста є важливими майстерне володіння своїм виконавським апаратом та інструментом, розуміння нюансів стилю та задуму композитора, уміння невимушено підібрати дотик, вагу, динаміку та настрій.
18.10.23 | | Штука
Видавничі осередки Львова і Львівщини
Культурне життя Львівщини завжди вирізнялося різноманіттям – тут поставали одні із найперших видавничих осередків, тут на початку двадцятого століття діяла “медіаімперія” Івана Тиктора, тут читачі мали запит на друковане слово і на дискусії довкола нього.
18.10.23 | | Штука
Ковчег Україна: галерея українського мистецтва
Ярина ВИННИЦЬКА
У віртуальній галереї музейні шедеври сусідують з найкращими творами із закритих приватних колекцій, що вперше стануть доступними для громадськості. Особливий акцент колекції – Львівська школа живопису, адже куратори, упорядники, колекціонери проєкту – львів’яни.
18.10.23 | | Штука

© 2023 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.