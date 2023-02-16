Під час ракетного нападу атаковано об'єкт інфраструктури у Дрогобичі.

Під час четвергової ракетної атаки Росія атакувала інфраструктурний об'єкт на Львівщині. Міська влада Дрогобича повідомила про вибухи на території громади.

Стоп-кадр із відео

"Жителі Львівщини, на жаль, цієї ночі ворог завдав ракетного удару по нашій області. Три ракети влучили в об'єкт критичної інфраструктури. Єдине, що можу уточнити: це не є об'єкт, від якого залежить подача електроенергії на Львівщині", – повідомив голова обласної військово-цивільної адміністрації Максим Козицький.

Зі слів Козицького, постраждалих немає. "Була пожежа, її оперативно загасили. Щастя, що працівники перебували в укритті... На місці влучання є вирва. На сусідній вулиці зруйнувалася стіна магазину", – додав Козицький.

Міський голова Дрогобича Тарас Кучма уточнив, що "ворог підступно атакував нашу громаду". "Ударною хвилею вибито шибки на декількох об’єктах комунальної інфраструктури", – додав Кучма. Голова міста закликав мешканців не публікувати світлин чи відео, не сіяти паніку, а також дотримуватися правил безпеки.

"Був особисто на місці з правоохоронцями та рятувальниками. З того, що можна сказати: три ракети влучили в об’єкт критичної інфраструктури... Зруйновано та пошкоджено низку будівель. Вибуховою хвилею частково вибито вікна в будівлях в радіусі орієнтовно 700 метрів. Також внаслідок ракетних ударів обвалилася стеля в приміщенні магазину", – додав голова Дрогобицької районної військової адміністрації Степан Кулиняк.