Церква Св. Іова Почаєвського у Дрогобичі вийшла з-під московського патріархату.

У Дрогобичі храм Св. Іова Почаєвського, що належав до московського патріархату, офіційно перейшов до Православної Церкви України. Відповідне рішення прийняли у Дрогобицькій міській раді 25 травня.

Зі слів міського голови Тараса Кучми, рішення про перехід церкви ухвалили на основі численних вимог громади, звернень парафіян храму та мешканців вулиці Трускавецької, на якій розташована будівля.

Парафіяни вже раніше заявляли про своє бажання перейти до ПЦУ, однак настоятель храму Микола Мандзюк категорично відмовляв – повідомляє Медіа.Дрогобиччина.

На комісії, яка ухвалювала рішення про перехід, священник продовжував наполягати на своїй позиції.

Після рішення комісії будівлю церкви опечатали під наглядом правоохоронців.