Донецький технічний університет планує переїхати у Дрогобич.

У Дрогобичі шукають приміщення для відновлення навчального процесу в Донецькому технічному університеті, який планує переїхати у це галицьке містечко, про що домовилися в.о. ректора ДонНТУ та мер Дрогобича.

«Десятки українських навчальних закладів за понад дев’ять років війни змушені були переміститися з тимчасово окупованих територій у безпечніші міста. Одним з таких є і Донецький національний технічний університет, який розглядає Дрогобич як таке місто, куди можна релокуватися та відновити звичний навчальний процес», – йдеться в повідомленні міської ради.

Напередодні представники університету, зокрема в. о. ректора Ярослав Ляшко відвідали Дрогобич. На зустрічі з міським головою Тарасом Кучмою обговорили подальшу співпрацю та пошук приміщення для діяльності університету.

«За результатами зустрічі сторони обговорили потенціал розвитку вищої технічної освіти на теренах Дрогобицької громади, високу затребуваність кадрів та перспективність таких спеціальностей. Окрім цього, сторони підписали меморандум про співпрацю у сфері розвитку вищої технічної освіти. Так, зараз триває активний пошук приміщення, куди навчальний заклад зможе релокуватися», – розповіли в міськраді.

Донецький національний технічний університет у 2014 році переїхав з окупованого Донецька до Покровська. Частина колективу під керівництвом декана факультету комп'ютерних наук і технологій Анопрієнка залишилася на місці і погодилася співпрацювати з владою "ДНР".

Після початку повномасштабної війни у 2022 році університет перебазувався до Луцька, де відновив навчальний процес у дистанційній формі.

Зараз у ДонНТУ діють: гірничий факультет (ГФ), факультет комп'ютерно-інформаційних технологій та автоматизації (ФКІТА), факультет машинобудування, електроінженерії та хімічних технологій (ФМЕХТ), економіко-гуманітарний факультет (ЕГФ) та Інститут післядипломної освіти (ІПО).

Університет здійснює підготовку фахівців за всіма рівнями вищої освіти (бакалаврський, магістерський, освітньо-науковий) з 24 спеціальностей та в докторантурі. 75% здобувачів навчаються за освітніми програмами інженерного, природничо-наукового та інформаційно-технологічного спрямування.

ДонНТУ включений до Переліку закладів вищої освіти, які будуть здійснювати підготовку резерву освітян для роботи на деокупованих територіях[9].



