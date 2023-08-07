У Дрогобичі злочинець украв із церкви 200 тис. грн під час літургії.

У Дрогобичі злочинець викрав із церкви 200 тисяч гривень під час богослужіння.

Як повідомили у поліції Львівщини, у неділю до правоохоронців звернувся священник зі скаргою про крадіжку значної суми коштів – пожертв парафіян.

Правоохоронці встановили, що зловмисник проник у храм через вікно приблизно о 12:00, під час літургії, заволодів коштами та втік.

Упродовж двох годин, зокрема, завдяки камерам відеоспостереження, правоохоронці встановили, що до крадіжки причетний 22-річний мешканець Дрогобича, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки та грабіж.

Зловмисника затримано.