Помер головний історик Івано-Франківська Богдан Гаврилів.

Сьогодні на 77-му році життя помер почесний громадянин Івано-Франківська, відомий історик Богдан Гаврилів. Про це повідомив на своїй fb-сторінці мер Франківська Руслан Марцінків.

Фото: suspilne.media

«Це був активний громадський діяч, кандидат історичних наук, доцент, другий голова обласної Спілки краєзнавців, автор монографії «Галицьке краєзнавство» та багатьох статей, видань з краєзнавчої тематики, автор ідей побудови багатьох пам’ятників, зокрема «Руській трійці», монумента ЗУНР в Івано-Франківську та ін. За багаторічну історико-краєзнавчу діяльність Богдан Гаврилів зробив невимовно великий внесок в розвиток нашого краю… А вже сьогодні відійшов у вічність… Співчуття рідним та вічна пам’ять ВЕЛИКІЙ ЛЮДИНІ!» – написав Марцінків.

Панахиду за померлим відслужать сьогодні на вул. Коновальця, 417А/1 мікрорайону Опришівці. Похорон – завтра о 13:00 за тією самою адресою.

Богдан Гаврилів – відомий український історик, краєзнавець, педагог, заслужений працівник культури України, доцент кафедри історії України (1990-2010 рр.) Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, почесний голова Івано-Франківської обласної організації Національної спілки краєзнавців, яку очолював у 1996-2008 роках.



Сесія Івано-Франківської міськради 1996 року призначила його на громадську посаду Головного історика міста. 25 квітня 2013 року Івано-Франківська міська рада присвоїла йому звання «Почесний Громадянин міста Івано-Франківська».

Богдан Михайлович Гаврилів народився в Івано-Франківську 1 грудня 1943 року. Після служби на військовому флоті та закінчення історичного факультету Івано-Франківського державного педагогічного інституту 1969 року працював учителем історії, заступником директора Горохолинської середньої школи Богородчанського району, де створив свій перший краєзнавчий музей.

З 1974 р. – методист, завідувач відділу турбаз Івано-Франківської обласної станції юних туристів і краєзнавців, викладач технічного училища №1 в м. Івано-Франківську. З 1977 р. – організатор та завідувач Народного музею історії освіти Прикарпаття на базі колишнього педінституту.

1996 року захистив кандидатську дисертацію на тему «Розвиток історичного краєзнавства на Прикарпатті у XIX – на поч. XX ст.», яку було видано окремою монографією «Галицьке краєзнавство» (1997 р.), підготував низку навчально-методичних посібників із проблем історичного краєзнавства.

На відкритті музею мікрорайону та школи в Опришівцях. Фото: facebook.com/ruslan.martsinkiv

На громадських засадах був головою ради Народного музею освіти Прикарпаття, активістом Українського товариства охорони пам’яток історії та культури, членом Івано-Франківського відділення НТШ.

Богдан Гаврилів є лауреатом обласних премій ім. І. Вагилевича та ім. академіка І. Крип’якевича, Всеукраїнської премії імені Дмитра Яворницького.

У щойно відкритому музеї мікрорайону та школи в Опришівцях. Фото: facebook.com/ruslan.martsinkiv

Крім педагогічної роботи, Б.М.Гаврилів проводив значну громадську і науково-дослідну роботу з проблем історичного краєзнавства, пам’яткознавства і музеєзнавства. Майже пів століття працював у пам’яткоохоронній і краєзнавчій царині, неодноразово був делегатом з’їздів Українського товариства охорони пам’яток історії та культури. За своє життя створив понад півтора десятка музеїв і кабінетів, зокрема Музей історії школи й мікрорайону Опришівці та Музей освіти Прикарпаття. Уклав «Енциклопедичний словник Івано-Франківська», автор ідей побудови багатьох пам’ятників у місті.