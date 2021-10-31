Помер соціолог Валерій Хмелько.

30 жовтня на 83 році життя помер український соціолог, засновник і президент Київського міжнародного інституту соціології, засновник кафедри соціології Національного університету "Києво-Могилянська академія" Валерій Хмелько.

Про це йдеться у повідомленні на сайті КМІС.

Генеральний директор інституту Володимир Паніотто повідомив, що Хмелько хворував.

"Він був дуже хворий останні роки – але це все одно несподівано. Зберуся і напишу про нього пізніше, він вплинув на моє життя більше, ніж будь-хто", – додав Паніотто.

Валерій Євгенович Хмелько народився 30 липня 1939 року в Києві.

Освіту здобув на фізичному (1961) та філософському (1971) факультетах Шевченкового університету.

У 1992-му взявся за заснування кафедри соціології в Києво-Могилянській академії, був завідувачем кафедри та деканом.

Того ж року входив до числа співзасновників КМІС, був президентом інституту аж до своєї смерті.

Доктор філософських наук, професор. Спеціаліст з макросоціології, соціології особистості, електоральної соціології.