Помер соціолог Валерій Хмелько.

 

30 жовтня на 83 році життя помер український соціолог, засновник і президент Київського міжнародного інституту соціології, засновник кафедри соціології Національного університету "Києво-Могилянська академія" Валерій Хмелько.

 

 

Про це йдеться у повідомленні на сайті КМІС.

 

Генеральний директор інституту Володимир Паніотто повідомив, що Хмелько хворував.

 

"Він був дуже хворий останні роки – але це все одно несподівано. Зберуся і напишу про нього пізніше, він вплинув на моє життя більше, ніж будь-хто", – додав Паніотто.

 

Валерій Євгенович Хмелько народився 30 липня 1939 року в Києві.

 

Освіту здобув на фізичному (1961) та філософському (1971) факультетах Шевченкового університету. 

 

У 1992-му взявся за заснування кафедри соціології в Києво-Могилянській академії, був завідувачем кафедри та деканом.

 

Того ж року входив до числа співзасновників КМІС, був президентом інституту аж до своєї смерті. 

 

Доктор філософських наук, професор. Спеціаліст з макросоціології, соціології особистості, електоральної соціології.

 

31.10.2021

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