Депутатку "Слуги народу" відсторонять від засідань ВР через зловтіху зі смерті колеги.

 

Народну депутатку від "Слуги народу" Галину Третьякову відсторонять від п’яти засідань парламенту через її коментар з приводу смерті депутата Антона Полякова, колишнього члена "СН". У внутрішньому партійному чаті вона написала, що в парламенті стало "одним ворогом менше". 

 

 

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив на брифінґу, що до комітету Верховної Ради з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту скерували колективне звернення щодо відсторонення Третьякової. Цю заяву підписали представники всіх парламентських фракцій та депутатських груп.

 

"Пані Третьякова, мені здається, дозволила собі дуже необережні висловлювання. Я вибачився перед усіма колегами і виборцями за це. Пані Третьякова покинула залу. Ми всіма фракціями підписали листа до Регламентного Комітету ВР із тим, щоб вони розглянули це питання та відсторонили її на п‘ять днів від пленарних засідань", – сказав Арахамія, згідно з повідомленням аґенції "Укрінформ".

 

Співголова групи "За майбутнє" Тарас Батенко повідомив, що народні депутати також вимагають звільнити Третьякову з посади керівника Комітету ВР з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Зі слів Батенка, таку ідею підтримали всі фракції та групи – за винятком "Слуги народу".

 

У п'ятницю депутати групи "За майбутнє" вийшли з протестом до парламентської трибуни після того, як довідалися, що Третьякова висловила зловтіху у внутрішньопартійному чаті з приводу смерті Полякова.

 

"Ми хочемо звернутися до фракції "Слуги народу". Тільки що у вашому партійному чаті керівник комітету, який має опікуватися людьми, дітьми, пані Третьякова, написала, що "одним ворогом менше" про смерть Антона Полякова. Я хотів би попросити вас, шановна фракція "Слуги народу", зробити висновок зі слів пані Третякової", – сказав із триблуни Ігор Палиця.

 

Голова парламентської фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія з трибуни Верховної Ради вибачився за висловлювання Третьякової.

 

"Я хочу публічно вибачитися, у першу чергу, перед членами родини, близькими вже покійного нашого колеги. Ми про покійних говоримо або хороше, або нічого", – сказав Арахамія.

 

На сайті інформаційної аґенції УНІАН опублікували зображення, зняте з екрана телефона, із партійного чату "слуг". Користувач із ніком Галина Третьякова написав: "Як на мене, то це мінус один ворог".

 

 

Хтось із колег запропонував Третьяковій мати стримання – "Галю, ліпше жуй жуйку".

 

Сама Третьякова не погодилася зі зауваженням. "Не закликайте до моєї гуманітарної сутності. Я з ним зв'язків не мала. А плакатиму лише за "слугами народу", – відписала вона.

 

На самому засіданні Третьякова заявила, що депутати в залі намагаються обмежити їй свободу слова.

 

Народний депутат Антон Поляков помер уночі на п'ятницю. Йому стало зле в автомобілі таксі в Києві – медики не змогли зарадити. Згідно з висновком експертизи, смерть настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.

 

08.10.2021

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