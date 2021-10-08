Народний депутат помер після поїздки в таксі у Києві.

Народний депутат Антон Поляков помер вночі на п'ятницю в Києві після поїздки в автомобілі таксі. Згідно з попередніми висновками, політик помер через гостру ішемічну хворобу.

Як повідомила Національна поліція України, Полякову стало зле дорогою в таксі. Його намагалися реанімувати лікарі швидкої допомоги, але констатували смерть.

За фактом смерті розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою "Природна смерть".

Патрульна поліція України уточнює, що непритомного Полякова знайшли після того, як зауважили вночі машину, що рухалася з порушенням правил дорожнього руху.

"Уночі під час патрулювання на проспекті Соборності у Києві патрульні зупинили автомобіль Hyundai Sonata за порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування з водієм помітили на задньому сидінні чоловіка, який був у непритомному стані. Водій повідомив, що це пасажир, якого він взяв підвезти із зупинки. Патрульні терміново викликали швидку медичну допомогу та допоміжний екіпаж. Далі інспектори дістали пасажира з автомобіля та поклали в стабільне бокове положення. У нього були відсутні пульс та дихання", – йдеться у повідомленні.

Реанімувати Полякова не вдалося, він так і не прийшов до тями.

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова повідомила: всі цінні речі, документи та грошові кошти знайшли при депутатові.

"За словами водія, він взяв пасажира за кілька хвилин до того біля зупинки громадського транспорту в Дніпровському районі Києва, після цього його почало нудити в машині", – поінформувала вона.

Згодом Київська міська прокуратура повідомила: експерти вже провели розтин та встановили причину загибелі політика.

"За результатами розтину, смерть народного депутата настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця. Слідство наразі очікує результати інших судово-медичних досліджень", – йдеться у повідомленні.

Співголова групи "За майбутнє" Тарас Батенко заявив, що на погіршення здоров'я Полякова могла вплинути нервозність роботи у сесійній залі..

"Вчора ми останній раз побачилися з ним о 5-й вечора, коли завершилося позачергове сесійне засідання, яке було успішно провалене другий раз. Поляков збирав голоси на це засідання три місяці. Поставили на голосування питання одне – провалене було. Друге не ставили, тому що, очевидно, було б провалене. Перед тим було ще одне позачергове засідання, яке було провалене, – по тарифах. Оце все назбирувалося: ця емоція, нерви", – сказав Батенко, згідно з повідомленням УНІАН.

Відповідаючи на запитання про стан здоров'я, співголова групи розповів: "Він не жалівся ніколи на стан здоров'я. Емоція завжди проявлялася, він активний був як парламентар. І постійно емоційно виступав з трибуни... Очевидно, що це так само відкладалося".

Антону Полякову йшов 34 рік.

У 2019 році його обрали депутатом по 206 округу (Чернігівська область) від партії “Слуга народу”.

15 листопада 2019 року Полякова виключили з фракції "Слуга народу" у Верховній Раді. Він стверджував, що причиною такого рішення стала критика політичної партії.

Згодом Поляков вступив у групу "За майбутнє".