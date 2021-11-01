Помер леґендарний ветеран WWII Іван Залужний, який закликав до примирення з вояками УПА.

На 104-му році життя помер легендарний запорізький ветеран Другої світової війни Іван Залужний. Пан Іван брав участь у Сталінградській битві, у 2014-му втратив у війні на Донбасі свого внука, а в 2017-2019 роках брав участь в акціях меморіалізації, під час котрих закликав до примирення колишніх вояків Червоної армії та Української повстанської армії.

Про це повідомило "Радіо Свобода", покликаючись на знайомих родини Залужних. Інформацію підтвердив колишній голова Запорізької ОДА Костянтин Бриль.

10 серпня 2014 року Іван Залужний втратив єдиного внука, який пішов захищати Україну, – доброволець Національної гвардії Іван Гутник-Залужний загинув під Амвросіївкою Донецької області, рятуючи у бою побратимів.

Історія родини Залужних набула широкого розголосу в медіях. Пан Іван почав отримувати численні листи підтримки від українців, а також від окремих ветеранів Другої світової з Росії.

Іван Залужний та Іван Залужний-Гутник

"Коли ховали онука, моєї дочки сина, – це мій єдиний онук, – я, коли виступав, казав про те, що наша молодь сучасна – це справжні патріоти. Я не хочу сказати, що лише мій онук. Сотні таких хлопців є. Може, хтось, десь... але більшість готові захищати нашу Батьківщину, тому ми не можемо віддати все. І я там казав, що, товариши росіяни, мої фронтовики, побратими, друзі мої, що ж ви робите? Ми разом воювали. Ми разом ділили кусень хліба на кількох людей. Ми одну цигарку курили на 20 чоловік. Ми разом в окопах були. А тепер ваші – своїх дідів сини – вбили мого онука, воюючи", – казав Іван Залужний у інтерв'ю.

Іван Залужний активно підтримував місцевих вояків АТО, спілкувався з представниками військової частини, де служив його онук.

Разом зі стрільцем Української повстанської армії Степаном Петрашем у 2017 році Іван Залужний став обличчям інформаційної кампанії до Дня пам’яті та примирення, створеної Українським інститутом національної пам’яті (УІНП).

Зі Степаном Петрашем

У червні 2018 року Івана Залужного нагородили орденом "За мужність" ІІІ ступеня. Як зазначали під час церемонії, цю нагороду вручили за особисту мужність та самовідданість, виявлені у роки Другої світової війни, вагомий внесок у розвиток ветеранського руху та патріотичне виховання молоді.

У травні 2019 року Володимир Зеленський з оказії Дня пам'яті та примирення зустрівся із Іваном Залужним та колишньою зв’язковою УПА Параскевою Зеленчук-Потяк. Характеризуючи учасників зустрічі, президент-елект зазначив, що Іванові Анікейовичу Залужному – 100 років. Він – капітан першого рангу морської піхоти ВМФ СРСР, нагороджений численними орденами та медалями; у 2014 році втратив єдиного внука під час війни на Донбасі. Про Параскеву Зеленчук-Потяк Зеленський написав, що в 13 років вона стала зв’язковою в УПА; "передавала інформацію, провіант, плела светри".

Із Параскевою Зеленчук-Потяк і Зеленським

10 травня Іванові Залужному виповнилося 103 роки. Він мріяв дожити до кінця війни і перемоги України.