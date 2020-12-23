Поліція нарахувала на похороні Кернеса 110 тисяч відвідувачів.

У церемонії прощання з харківським міським головою Геннадієм Кернесом у холі Харківського театру опери та балету взяли участь 110 тисяч людей.

Про це аґенції "Укрінформ" повідомила заступник начальника відділу комунікації Нацполіції у Харківській області Оксана Калмикова.

"Кількість людей, що з 9:00 до 14:00 взяли участь у прощанні з мером Харкова Геннадієм Кернесом, з дотриманням правил карантину, досягла 110 тисяч", – сказала Калмикова.

З її слів, церемонія тривала приблизно п'ять годин. "Захід продовжили більш ніж на годину за бажанням тисяч людей, які прийшли до театру", – додала вона.

Геннадія Кернеса поховали на міському цвинтарі поруч із колишнім головою Харківської ОДА Євгеном Кушнарьовим.

Панахида відбулася у Благовіщенському соборі. Очолив її предстоятель УПЦ МП Онуфрій.

Згодом із Кернесом попрощалися в оперному театрі. З-поміж політиків на похороні зауважили нардепа від "Опоблоку" Вадима Новінського, колишніх парламентарів Михайла та Дмитра Добкіних, Євгенія Мураєва, бізнесмена Павла Фукса. На церемонії також були міські голови Києва та Одеси – Віталій Кличко і Геннадій Труханов.

Геннадій Кернес помер 17 грудня в Німеччині внаслідок ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою.

Кернеса не бачили на публіці ще з кінця серпня. Повідомлялося, що у вересні його вивезли до Німеччини і шпиталізували у клініці "Шаріте". Команда запевняла, що Геннадій надається до керування містом.

На виборах 25 жовтня за Кернеса проголосувало 60% харків'ян. А його блок здобув 38% голосів на виборах до міської ради.