У Дніпрі помер дисидент, громадський діяч, художник Іван Шулик.

 

У Дніпрі на 76 році життя помер дисидент, громадський діяч і художник Іван Шулик.

 

 

 

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

 

Зі слів керівника громадської організації "Майдан Січеслав-Дніпро" Віктора Романенка, Іван Шулик був активістом проукраїнського руху в Дніпрі ще у 1980-ті, очолював обласний осередок Народного руху України. 1991 року він встановлював перший синьо-жовтий прапор у Дніпрі й голодував під міською радою, вимагаючи припинити переслідування проукраїнських організацій.

 

Він також був активним учасником подій Майдану 2004 року та Революції гідності (2013–2014).

 

Іван Шулик був талановитим театральним художником, членом Національної спілки художників України, заслуженим діячем мистецтв України.

 

"Іван Іванович Шулик – один з організаторів і координаторів Майданів у Дніпрі. За радянських часів стежило КДБ, на його родину тиснули, йому загрожував арешт. На приміщенні будівлі на театральному майдані є табличка про те, що на цьому місці був уперше в Дніпрі встановлений синьо-жовтий прапор. Встановлював його Іван Шулик. А в самій будівлі багато років була його майстерня. Він працював до останнього. Вже втрачаючи зір, він малював, готував театральні вистави. Ми називаємо його – «людина-легенда»", – розповів Віктор Романенко.

 

Упродовж шести років громадські організації Дніпра пропонують міськраді удостоїти Шулика звання почесного громадянина міста, сказав Романенко, але отримують відмови.

 

13 жовтня Іван Шулик відзначив своє 75-річчя.

 

Поховають Шулика на його малій батьківщині, Петриківщині, поряд із могилою матері. Дату прощання наразі уточнюють.

 

29.10.2021

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