Це іскри з вогнища в Китаї

В туристів вірус виявляють зрідка. Його радше переносять постійні мешканці. Коментує епідеміолог зі Школи публічного здоров'я Центру післядипломної медичної освіти доктор Павел Гжесьовський.

— В Італії різко зросла кількість спричиненої коронавірусом захворюваності. Європа в небезпеці?

— Механізм поширення коронавірусу з Вуханя такий: вогнище спалахнуло в Китаї, а інші місця – це лиш іскри з нього. Там, де їх вдасться опанувати, вони швидко згаснуть. Як в Німеччині, де одна особа заразила кільканадцять інших, але вдалося впровадити карантин і більше випадків не занотовано. В Італії це, як ясно видно, не вдалося, може, пильність була приспана. А може, тому що хтось почувався легкохворим і не пішов до лікаря. Або тому, що ознаки хвороби були слабо вираженими, хоч все одно інфікував...

— Багато поляків було в Італії на феріях. Їхні фірми рекомендують їм, щоб після повернення два тижні попрацювали вдома. Це добра ідея?

– Це вираження великої обережності, але ідея незла. Ми досить добре знаємо, де в Італії вірус з'явився, – це реґіони Ломбардія і Венето. Люди, які там були і мають якісь симптоми, могли би де факто вжити карантинних заходів. Але ті, що повернулися з інших реґіонів, – не конче. В туристів рідко виявляють вірус. Радше переносять його постійні мешканці, які контактують в магазинах, на ринках, у великих скупченнях людей.

— З'являються припущення, що можуть бути обмеження в русі, особливо авіаційному.

— Літак є ідеальним вектором перенесення вірусу. Але в основному через те, що літає швидко і далеко. А з точки зору умов на борту, він може бути навіть безпечнішим від автобуса або поїзда. Чи будуть запроваджені різкі кроки – це залежить від розвитку ситуації впродовж найближчих днів.

Розмовляв Ярослав Копець



Ситуація на 25 лютого (джерело Daily Mail)



Dr. Paweł Grzesiowski

To iskry z ogniska w Chinach

Gazeta Wyborcza, 25.02.2020