Це іскри з вогнища в Китаї

Павел Ґжесьовський

В туристів вірус виявляють зрідка. Його радше переносять постійні мешканці. Коментує епідеміолог зі Школи публічного здоров'я Центру післядипломної медичної освіти доктор Павел Гжесьовський.

 

 

— В Італії різко зросла кількість спричиненої коронавірусом захворюваності. Європа в небезпеці?

 

— Механізм поширення коронавірусу з Вуханя такий: вогнище спалахнуло в Китаї, а інші місця – це лиш іскри з нього. Там, де їх вдасться опанувати, вони швидко згаснуть. Як в Німеччині, де одна особа заразила кільканадцять інших, але вдалося впровадити карантин і більше випадків не занотовано. В Італії це, як ясно видно, не вдалося, може, пильність була приспана. А може, тому що хтось  почувався легкохворим і не пішов до лікаря. Або тому, що ознаки хвороби були слабо вираженими, хоч все одно інфікував...

 

 

— Багато поляків було в Італії на феріях. Їхні фірми рекомендують їм, щоб після повернення два тижні попрацювали вдома. Це добра ідея?

 

– Це вираження великої обережності, але ідея незла. Ми досить добре знаємо, де в Італії вірус з'явився, – це реґіони Ломбардія і Венето. Люди, які там були і мають якісь симптоми, могли би де факто вжити карантинних заходів. Але ті, що повернулися з інших реґіонів, – не конче. В туристів рідко виявляють вірус. Радше переносять його постійні мешканці, які контактують в магазинах, на ринках, у великих скупченнях людей.

 

— З'являються припущення, що можуть бути обмеження в русі, особливо авіаційному.

 

— Літак є ідеальним вектором перенесення вірусу. Але в основному через те, що літає швидко і далеко. А з точки зору умов на борту, він може бути навіть безпечнішим від автобуса або поїзда. Чи будуть запроваджені різкі кроки – це залежить від розвитку ситуації впродовж найближчих днів.

 

 

Розмовляв Ярослав Копець

 


Ситуація на 25 лютого (джерело Daily Mail)

 


Dr. Paweł Grzesiowski
To iskry z ogniska w Chinach
Gazeta Wyborcza, 25.02.2020

 

 

 

26.02.2020

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