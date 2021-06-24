Китайці, виявляється, видалили з геномної бази NIH ранні дані про секвенування коронавірусу.

Вивчаючи дані, опубліковані різними дослідницькими групами, біолог Джессі Блум з Онкологічного центру Фреда Гатчінсона в Сіетлі натрапив на опубліковане в березні 2020 року дослідження, в якому згадувався 241 зразок SARS-CoV-2, отриманий науковцями з Вуханського інституту вірусології. Вказувалося, що генетичні послідовності зразків були завантажені в онлайн-базу Національного інституту здоров'я США. Однак жодної з них він у цій базі не виявив.

Національний інститут здоров'я підтвердив, що дані були видалені в червні 2020 року на прохання дослідника, який спочатку їх надав. В установі зазначили, що це стандартна практика – генетики періодично вносять зміни у власні записи, однак не вказали науковця, який просив видалити матеріал із Sequence Read Archive.

Зацікавившись їхнім зникненням, Блум виявив, що деякі дані є в хмарному сховищі Google Cloud, і зміг відновити 13 зі зниклих записів. Детективну історію про свої пошуки він опублікував на сервісі препринтів bioRxiv.

Об'єднавши виявлені записи з уже відомими, Блум зрозумів, що ці зразки є старіші за отримані в 2019 році на вуханському ринку. Це вказує на існування іншої, більш ранньої лінії коронавірусу, яка не торкнулася ринку, – і, очевидно, ці дані елімінували з бази, коли Китай просував версію природного походження коронавірусу від кажанів через зараження на вуханському ринку. Відновлені послідовності мали більше подібностей з коронавірусом кажанів, ніж зразки з ринку.

Самі послідовності, зазначає Блум, нічого не говорять про походження вірусу, але вони вказують, що поширення вірусу відбулося раніше спалаху заражень на ринку.

"Здається ймовірним, що послідовності видалили, щоби приховати їхнє існування. Можливо, наше уявлення про ситуацію у Вухані на ранніх стадіях може бути дещо некоректним," – підсумовує Блум.

Блум не є новачком у дебатах про походження вірусу. Він був провідним автором листа в журнал Science, підписаного ще 17 видатними вченими, в якому минулого місяця критикувалося дослідження Всесвітньої організації охорони здоров'я про походження вірусу. У листі містився заклик до глибшого розслідування гіпотези "витоку в лабораторії", яка стверджує, що коронавірус – випадково або навмисно – потенційно вислизнув з лабораторії у Вухані.

Мікробіолог Стенфордського університету Девід Релман, теж співорганізатор цього листа, сказав про висновки Блума, що "це показує, наскільки важливо шукати, зберігати і ділитися ранніми даними, намагаючись визначити еволюційні шляхи і походження вірусів".

Натомість науковці, що притримуються версії природнього походження SARS-CoV-2, скептично сприйняли дослідження Блума, стверджуючи, що нічого нового він не повідомив.