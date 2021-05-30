Оприлюднено нові наукові докази лабораторного походження ковіду

Авторитетний науковий журнал Quarterly Reviews of Biophysics незабаром опублікує подану 26 травня сенсаційну статтю "Реконструйована історична етіологія спалаху коронавірусу SARS-2" двох відомих вчених, які доводять штучне походження SARS-CoV-2. Їхнє дослідження аргументує тезу, що китайські вчені створили COVID-19 в лабораторії, а потім, "замітаючи сліди", спробували за допомогою "ретро-інженерії" переконструювати версії вірусу, щоб він виглядав так, як ніби він еволюціонував природним шляхом від кажанів.

Реконструйована історична етіологія спалаху коронавірусу SARS-2 Ангус Далґліш і Бірґер Серенсен (26 травня 2021 року) Анотація Ми опублікували спосіб дії нашої першої в своєму класі вакцини третього покоління в QRB-D 2 червня 2020 року, пояснивши, що ми виходили з аналізу способу дії коронавірусу SARS-2. До 17 березня 2020 року ми виявили, що спайк має шість вставок, які є унікальною "дактилоскопією" з п'ятьма характерними ознаками, що вказують на цілеспрямовані маніпуляції, і ми поширили проміжний звіт у липні 2020 року. У цій статті ми публікуємо оновлений і повніший звіт про засади етіології вірусу і стверджуємо, що ймовірність того, що він є результатом природних процесів, дуже мала. Оскільки всі відповідні біологічні, комп'ютерні записи та прямі свідчення з Вухані були знищені або недоступні, неможливо подати абсолютні докази. Тому необхідно зробити вибір між агностичною пасивністю чи активною методологічною відповіддю, яка уможливлює ефективно формувати і оцінювати гіпотези. Ми використовуємо активну наукову логіку. В роботі ми спочатку описуємо принципи розробки вірусу для отримання функціональних експериментів. Потім оновлюємо наш біохімічний аналіз способу дії вірусу SARS-CoV-2. Потім викладаємо логіку нашого методологічного вибору. Четверте: ми додаємо діахронічний вимір, аналізуючи послідовність з п'яти пов'язаних проєктів, які, як ми на основі обґрунтованої дедукції припускаємо, доводять як, де, коли і ким спайк коронавірусу SARS-2 набув свої особливі характеристики. Ми вважаємо, що ця реконструйована історична етіологія відповідає критеріям засіб–таймінг–аґент–місце, щоб зобов'язати підозрюваного довести протилежне. Відтепер ті, хто підтримуватиме гіпотезу зоонозного перенесення, повинні точно пояснити, чому наш простий звіт про лабораторні маніпуляції є неправильним, перш ніж стверджувати, що їхні докази є переконливими. Це особливо важливо, коли, як ми також показуємо тут, докази, які використовуються для підтримки деяких з їхніх аргументів, насправді їм суперечать. Висновок Ми вивели внутрішню логіку опублікованих досліджень, які призвели до точних функціональних можливостей SARS-CoV-2, включаючи конвергенцію узгодження з джерел різних класів, терміни етапів досліджень і розробку документованих можливостей названими установами та окремими особами. Вони відповідають критеріям засіб–таймінг–аґент–місце в цій реконструйованій історичній етіології, щоб забезпечити достатню впевненість у принципі зобов'язати підозрюваного довести протилежне. Крім того, до цього можна додати базове біохімічне очікування. Очікувано, що природна пандемія вірусу має поступово мутувати і стане більш інфекційною, але менш патогенною, на що багато хто очікував від пандемії COVID-19, але, схоже, цього не сталося. Наслідки нашої історичної реконструкції, як ми тепер стверджуємо поза всякими розумними сумнівами, цілеспрямовано обробленого химерного вірусу SARS-CoV-2 з необхідністю вимагають переглянути, які типи експериментів з посиленням функцій є морально прийнятними для проведення. Через широкий соціальний вплив ці рішення не можуть бути залишені на розсуд вчених-дослідників.

Ангус Далґліш (лондонський професор онкології, відомий своєю проривною роботою над вакциною проти ВІЛ) та Бірґер Серенсен (норвезький вірусолог, голова фармацевтичної компанії Immunor, яка розробила кандидата на вакцину проти коронавірусу під назвою Biovacc-19) вже раніше намагалися опублікувати результати свого дослідження, але статті були відкинуті науковими журналами, редакції яких були абсолютно впевнені в природному походженні вірусу – як, зрештою, і майже вся наукова спільнота.

Тепер, коли в світлі нових даних американської розвідки знову заговорили про необхідність переглянути версії виникнення COVID-19, ситуація міняється, розповіли науковці в інтерв'ю у вчорашньому числі Daily Mail.

За їхніми словами, саме під час дослідження вакцини COVID-19 пара натрапила на "унікальні дактилоскопію", що вказує на те, що вірус не має природнього походження. У вірусі, що несе ковід, є ланцюжок з чотирьох позитивнозаряджених амінокислот, які зв'язуються з негативними негативнозарядженими клітинами людини.

Дослідники звернули увагу на експерименти, проведені в лабораторії у Вухані в період з 2002 по 2019 рік, і з'ясували, що їхні китайські колеги, деякі з яких працюють спільно з американськими університетами, займалися дослідженнями можливої зміни вірусу в сторону підвищення його заразності, що дозволяло вченим вивчити їхній потенційну небезпеку для людей.

Автори дослідження вважають, що за основу був взятий коронавірус, виявлений у китайських печерних кажанів і до нього додано новий шип, що, в кінцевому підсумку, призвело до більш заразного і смертельного SARS-CoV-2. Про те, що з вірусом могли проводитися маніпуляції, вказує, власне, виявлений дослідниками ланцюжок з чотирьох амінокислот, які мають позитивний заряд. Це дозволяє вірусу притягуватися – як різні полюси магніту – і щільно чіплятися до негативно заряджених частинок людських клітин і за рахунок цього ставати заразнішим.

Але, як і магніти, позитивно заряджені амінокислоти відштовхуються один від одного, тому в вірусах природного походження рідко можна знайти навіть ланцюжки з трьох амінокислот. А ланцюжок з чотирьох знайти майже неможливо, зазначають науковці. "Закони фізики вказують, що у вас не може бути чотирьох позитивно заряджених амінокислот поспіль, – сказав Далгліш в інтерв'ю. – Єдиний спосіб отримати його – штучно створити."

Раніше опубліковані китайські дослідження, наново прорецензовані Далґлішем та Серенсеном, вказували на успішне створення інструментів для модифікації вірусу: значна частина оглянутих роботи включала дослідження в рамках проекту "Gain of Function" (посилення функцій), які включають маніпулювання природними вірусами в лабораторії з метою збільшення – з благою метою дослідження – їхньої заразності, дослідження, які з 2014 року були заборонені в США. Наукоаці також вказують на "навмисне знищення, приховування або забруднення даних" в китайських лабораторіях і зазначають, що "вчені, які хотіли поділитися своїми висновками, не змогли цього зробити або зникли".

Ще однією новиною на цю тему стало повідомлення нинішньої The Sunday Times про зміну позиції британських спецслужб у справі походження SARS-CoV-2. З альянсу Five Eyes розвідок п'яти союзників – США, Канади, Великої Британії, Австралії та Нової Зеландії – британські спецслужби були найбільш скептичними стосовно штучного походження SARS-CoV-2 з лабораторії з Вухані (найбільш переконаними були австралійці). Тепер британці вважають цю версію "дуже правдоподібною".

26 травня президент США Джо Байден доручив співробітникам американської розвідки "подвоїти" зусилля з розслідування походження вірусу, закликавши Китай до співпраці. Як передає Times, британські спецслужби працюють над розслідуванням спільно з американцями. Підвищену увагу розвідки до версії лабораторного походження SARS-CoV - 2 викликали в тому числі дані про те, що як мінімум три співробітники Інституту вірусології в китайському Вухані важко хворіли в листопаді 2019 року, ще до появи першої інформації про коронавірус. За даними The Wall Street Journal, їх симптоми були одночасно схожі і на ознаки COVID-19, і на сезонну ГРВІ.

Надзвичайна увага до розслідування питання генези ковіду викликана, за словами цитованого в Times "американського дипломатичного джерела", побоюваннями, що коли не вдасться встановити походження вірусу, що призвів до поширення інфекції в усьому світі, "це може статися знову".