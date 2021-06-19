Ширяться чутки, що керівник контррозвідки Китаю втік в США.

 

Вчора ввечері поширилися чутки про те, що заступник з контррозвідки міністра державної безпеки Китаю Дун Цзінвей ще 10 лютого прилетів разом зі своєю дорослою донькою Донґ Янґ з Гонконгу в США, де передав розвідці Міноборони США інформацію про військові біологічні дослідження у Вуханському інституті вірусології. І що власне ця інформацію змусила змінити думку американського президента Джо Байдена про походження вірусу.

 

 

Огляд чуток з блогосфери вперше опублікував китайськомовний сайт Secretchina, повідомивши, що донька Дун Цзінвея є колишньою дружиною Цзян Фань з Alibaba Group,  якого вважали наступним генеральний директором групи, але після її допису Weibo його кар'єра закінчилась.

 

Чутки підтвердив д-р Хань Ляньчао, колишній співробітник китайського МЗС, який емігрував в США після масакри на площі Тяньаньмень і тепер є антикомуністичним активістом. Він додав, що за його інформацією ця ситуація обговорювалася високопоставленими китайськими та американськими офіційними особами на зустрічі на Алясці 18-19 травня ц.р. Колишній експерт ЦРУ і Пентагону з китайських питань  Ніколас Ефтіміадес, зі свого боку, запевнив, що доктору Ханю завжди "довіряли за його чесність", але такого плану чутки час від часу виринають і далеко не завжди справджуються.

 

 

Ситуація із іменем перебіжчика впала на підготовлений ґрунт: ще 4 червня колишній репортер Fox News Адам Гауслі повідомив, що "посилення тиску на Китай в останні дні пов'язано з перебіжчиком з глибокими знаннями", і що "Китай намагається продукувати версії, що вірус походив від кажанів, щоб приховати його лабораторне походження."

 

Того ж дня американське консервативне видання RedState з посиланням вже на свої джерела підтвердило цю інформацію: "Перебіжчик працював з DIA [Розвідувальне управління Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки] протягом трьох місяців і надав великий, технічно докладний звіт американським чиновникам. За оцінкою DIA, інформація, надана перебіжчиком, є адекватною. Джерела говорять, що рівень довіри до інформації перебіжчика призвів до раптової кризи довіри до доктора Ентоні Фаучі, додавши, що співробітники медичного дослідницького інституту інфекційних захворювань армії США (USAMRIID) цілком підтвердили технічні деталі інформації, наданої перебіжчиком."

 

Пояснюючи можливі мотиви такого кроку керівника китайської контрозвідки Хань Ляньчао вказав на страх: Дун Цзінвей "тісно співпрацював з колишнім секретарем комісії з політичних і правових питань Хебея Чжан Юе (зараз відбуває 15-річне тюремне ув'язнення за корупцію), довіреною особою Ма Цзяня, колишнього віце-міністра держбезпеки (також перебуває у в'язниці за корупцію)."

 

Дун Цзінвей, 1963 року народження (Хубей), очолив контррозвідку Міністерства державної безпеки Китаю (Ґоаньбу) у 2018 році. З кінця 2020 року повідомлення про його призначення було видалено з офіційного сайту Державної ради.

 

Якщо Дун Цзінвей дійсно дезертирував, він стане найвищим китайським чиновником, який коли-небудь зробив це. Скандал може затінити грандіозне пропагандиське шоу на відзначення сторіччя компартії Китаю, яке випадає 1 липня.

 

Попри офіційне мовчання стосовно чуток, 18 червня газета South China Morning Post зненацька опублікувала – яко одну з чільних – статтю зі згадкою про Дун Цзінвея. Не згадуючи про циркулюючі чутки про його зникнення, в статті цитуються його заклики "активізувати свої зусилля з вистежування іноземних агентів і інсайдерів, які вступають в змову з "антикитайськими" силами".

 

 

19.06.2021

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