Розвідка США отримала доступ до вірусної бази даних Інституту вірусології у Вухані.

Американські розвідувальні агентства отримали доступ до бази даних зразків вірусів, які вивчалися у Вуханьскому інституті вірусології, і тепер аналізують отриману інформацію, повідомляє CNN з посиланням на "численні" обізнані джерела.

Їх аналіз може прояснити питання походження коронавірусу: чи має він природне походження, чи спалах COVID-19 був викликаний витоком з лабораторії.

Невідомо як американська розвідка отримала ці файли. Співрозмовники CNN пояснили, що комп'ютери, які обробляють генетичну інформацію такого роду, зазвичай пов'язані з хмарними серверами, і це уможливлює злом. У вересні 2019 року Китай видалив базу генетичних даних з 22 тисячами зразків вірусів, які вивчалися у Вуханському інституті вірусології Уханя, і відмовляється передавати ці та інші необроблені дані про ранні випадки коронавірусу Всесвітній організації охорони здоров’я та США.

Однак, ще раніше група інтернет-детективів DRASTIC (Decentralized Radical Autonomous Search Team Investigating COVID-19), що досліджують можливість ідею витоку вірусу з лабораторії, вказала на необхідність глибокого аналізу вихідних масивів даних геномного секвенування, що нагромаджені в американській базі GenBank. Посилаючи в GenBank дані про секвенування будь-якого нового генома, будь-яка лабораторія зобов'язана представити сирі дані – вихідні результати, які зчитувала машина при секвенуванні. У цих сирих даних можна знайти контамінанти, сліди інших генетичних матеріалів, який забруднюють дані досліджуваного матеріалу. Якщо машина паралельно секвенує кілька зразків з різних лабораторій, то в одних зразках можна знайти сліди інших. Однак, для їх "вилущення" із сирих даних потрібно надзвичайні обчислювальні потужності.

Джерела CNN в розвідці повідомили, власне, що йдеться про дані генетичних досліджень, гігантський каталог інформації, який містить «генетичні креслення» вірусів. Для обробки такого обсягу сирих даних розвідувальні агентства використовують суперкомп'ютери національних лабораторій Міністерства енергетики. Крім технічних складнощів, розвідка зіткнулася з труднощами в пошуках фахівців, які займуться розшифровкою: від них вимагається не тільки доступ до засекреченої інформації, але і знання китайської мови, зокрема наукового вірусологічного жарґону.

У травні президент США Джо Байден доручив американським спецслужбам "подвоїти зусилля" в пошуку джерела походження COVID-19 і відзвітувати про результати протягом 90 днів. За даними The New York Times, перед цим американська розвідка поінформувала Білий дім, що у неї є якісь ще не досліджені дані щодо походження коронавірусу. Повідомлялося, що розвідка задіє "екстраординарні" комп'ютерні потужності, щоб перевірити версію про витік вірусу COVID-19 з лабораторії у Вухані.

Джерела, знайомі з зусиллями, кажуть, що заповнення цієї відсутньої генетичної ланки буде недостатньо, щоб остаточно довести, чи вірус виник у лабораторії у Вухані, чи вперше з’явився природним шляхом. Доведеться зібрати інші контекстуальні підказки, щоб визначити справжнє походження пандемії.

Наразі вищі співробітники розвідки все ще говорять, що вони реально поділені між двома теоріями щодо походження пандемії або певною комбінацією обох сценаріїв. Однак, минулого місяця CNN повідомляла, що вищі посадові особи адміністрації Байдена, які контролюють 90-денний огляд, тепер вважають, що теорія про те, що вірус випадково вирвався з лабораторії у Вухані, є принаймні такою ж достовірною, як і ймовірність того, що він з’явився природним чином у дикій природі. А ще в лютому, нагадаємо, Facebook почав видаляти пости в соцмережі про лабораторне походження коронавірусу нарівні з публікаціями про шкоду вакцинації, припинивши це у травні.

Кілька джерел повідомили CNN, що за відсутності несподіваного надходження нової інформації не варто очікувати на безпосередні докази про остаточну перевагу однієї з цих теорій, ключовою буде наука, а не розвідка.

Тому, цілком можливо, що до кінця 90-денного терміну розвідувальна спільнота не досягне так званої оцінки "високої впевненості" щодо походження пандемії. Представники адміністрації раніше припускали, що, можливо, 90-денний термін буде продовжено.