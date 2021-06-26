Чутки про втечу китайського контррозвідника виявилися буйдою.

Минулого тижня поширилися чутки про те, що заступник з контррозвідки міністра державної безпеки Китаю Дун Цзінвей ще 10 лютого прилетів разом зі своєю дорослою донькою Донґ Янґ з Гонконгу в США, де передав розвідці Міноборони США інформацію про військові біологічні дослідження у Вуханському інституті вірусології. І що власне ця інформацію змусила змінити думку американського президента Джо Байдена про походження вірусу.

Так от, китайське посольство в США повідомило Newsweek, що 23 червня Дун Цзінвей взяв участь у міжрегіональній нараді з питань безпеки Шанхайської організації співробітництва і надало відповідну фотографію .

Згідно з повідомленням Центральної політико-правової комісії Комуністичної партії, Донг Цзінвей був серед п'яти китайських чиновників, які взяли участь у 16-му засіданні секретарів Ради Безпеки держав-членів цієї організації, хоч і не брав участі в дискусії.

На фотографії з відеозустрічі видно, що Дун Цзінвей сидить крайнім справа; китайську делегацію на нараді очолював міністр громадської безпеки Китаю Чжао Кечжи.

Офіційна влада довший час не коментувала чутки, але ще 18 червня газета South China Morning Post зненацька опублікувала – яко одну з чільних – статтю зі згадкою про Дун Цзінвея. Не згадуючи про циркулюючі чутки про його зникнення, в статті цитувалися його заклики "активізувати свої зусилля з вистежування іноземних агентів і інсайдерів, які вступають в змову з "антикитайськими" силами". Однак, відсутність фотографії Дун Цзінвея ще більше розпалила чутки.

Разом з тим, ці чутки не блокувалися китайською владою в соцмережах, що непрямо вказувало на їхню фальшивість.



Чутки про втечу в США високого рангу чиновника заперечили також – всупереч усталеній практиці також і – на умовах анонімності – представники американського уряду.