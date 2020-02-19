Навчання у Винниківському госпіталі припинили.





Симуляційне навчання протидії коронавірусу, яке розпочали сьогодні на базі госпіталю у Винниках біля Львова, припинили. А в ЛОДА створено регіональний штаб, який реагуватиме на виклики. Про це повідомили в ЛОДА на терміновому брифінгу на тему коронавірусу й евакуації українців з Китаю.

ЛОДА виконує наказ Міністерства охорони здоров’я щодо напрацювання вичерпних заходів щодо протидії поширення вірусу в області, – розповів заступник голови Львівської ОДА Іван Собко. Тож саме на виконання наказу МОЗ №185 від 24.01.2020 та Плану дій протиепідемічних заходів щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом, у Винниківському госпіталі сьогодні і взялися проводити симуляційні навчання. Які збурили місцеву громаду та спричинили чималу паніку серед пацієнтів і працівників госпіталю та мешканців Винників.

Біля госпіталю сьогодні було людно. Фото: wz.lviv.ua

«Згідно з планом заходів, окремі медичні установи переведені у стан так званої посиленої готовності. Також доручено внести дві медичні установи до переліку таких, на базі яких мають бути проведені симуляційні навчання для медперсоналу та інших дотичних підрозділів, що можуть бути долучені у випадку потреби. Це обласна інфекційна лікарня та госпіталь у Винниках», – пояснив заступник голови ЛОДА.

Уже після того, як емоції дещо вщухли, на fb-сторінці госпіталю виклали таке повідомлення

За словами Собка, немає жодних розпоряджань, доручень чи інших вказівок про потребу розмістити на території Львівщини українців, які завтра мають повернутися з Китаю.

«Львівська область і справді розглядається як одне з можливих місць для прийняття борту. Львів має бути готовим прийняти борт із Китаю. Однак ніяких наказів щодо розміщення чи поселення українців із Китаю не надходило», – наголосив він.

«Навчання передбачало аналіз структури пацієнтів, які перебували в госпіталі, підготовку персоналу і пацієнтів до можливої евакуації та визначення лікарень, в які можна було б розмістити евакуйованих пацієнтів. Схожих навчань раніше не проводили, тому резонанс від такого заходу зрозумілий. Ми мусили перевірити свою готовність до можливого розвитку подій, щоб бути готовими до різних викликів», – розповів т.в.о. директора департаменту охорони здоров’я Андрій Васько.

Він додав, що в разі потреби підготовки об’єкта до прийняття пацієнтів, які потенційно можуть бути носіями вірусу, буде проведено всі необхідні заходи, аби місце було безпечним і для хворих, і для мешканців області.

У Львові тим часом затвердили Комплексний план протиепідемічних заходів щодо запобігання занесенню й поширенню випадків гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом, на територію Львова, Винників, Брюховичів і Рудного у 2020 році. Також було утворено тимчасовий оперативний штаб. Відповідне рішення ухвалили сьогодні під час позапланового засідання міської комісії з питань ТЕБ і НС.

План заходів передбачає створення оперативного штабу, низку превентивних, профілактичних, роз’яснювальних заходів, підготовку матеріальної бази – якщо все ж буде зафіксовано випадки захворювання.

При Львівському міському відділі обласного лабораторного центр МОЗ України створено дві бригади швидкого реагування в разі виявлення коронавірусної інфекції. До бригади входять два епідеміологи, фельдшер, дезінфекціоніст і водій. Усіх їх забезпечено костюмами біологічного захисту, проінструктовано, як працювати в ситуації, якщо будуть ускладнення – розповіла Галина Михальчук, завідувачка Львівського міського відділу ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України».

«У закладах охорони здоров’я проведені відповідні навчання персоналу, створений запас засобів індивідуального захисту, зокрема й захисні костюми, які треба використовувати. Тому якщо ми всі чітко будемо виконувати положення, які затверджені у плані, все буде добре», – зазначив Володимир Зуб, начальник управління охорони здоров'я ЛМР.

Мер Львова Андрій Садовий на своїй сторінці у Facebook прокоментував чутки, які поширюють довкола ситуації з евакуацією українців із Китаю. За його словами, в телефонній розмові міністерка охорони здоров’я Зоряна Скалецька запевнила його, що наразі інформації про місто прильоту немає, оскільки досі не відомо, скільки українців сядуть у літак. Вона також наголосила, що на борт прийматимуть винятково здорових людей.