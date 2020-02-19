У Винниках медиків навчатимуть реагувати на випадки коронавірусної інфекції.

На Львівщині, а саме на базі Львівського обласного госпіталю інвалідів війни та репресованих імені Юрія Липи, що у Винниках, відбудеться симуляційне навчання готовності закладів охорони здоров’я до госпіталізації хворих з гострою респіраторною хворобою. Про це повідомила пресслужба ЛОДА.

«Навчання проведуть на виконання наказу Міністерства охорони здоров'я N185 від 24.01.2020 та Плану дій протиепідемічних заходів щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 2019-nCov, у Львівській області, затвердженого Рішенням обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій», – зазначено в повідомленні.

Тим часом користувачі соцмереж переконують, що саме у винниківський госпіталь привезуть українців із Вуханя, літак по яких вилетів сьогодні вночі з Борисполя.

Чутки про таку ймовірність ширяться й у самому госпіталі. Зокрема, про це розповіла виданню «Львівська мануфактура новин» працівниця закладу, яка попросила не називати її імені. Вона повідомила, що до 17.00 сьогодні всім наказали залишити госпіталь – і хворим, і працівникам.

«Прийшли представники обласного департаменту охорони здоров’я і сказали, щоб ми на роботу не виходили до кінця тижня. А в понеділок повідомлять, як діяти далі, – розповіла жінка. – Люди в шоці, бо в госпіталі давно ширяться чутки про те, що в нас поселять українців з Китаю на карантин. Але адміністрація постійно це заперечувала. Ті люди з департаменту запевнили, що тут будуть проводити якісь навчання. Але ми не віримо – працюю тут більше як 20 років, ніколи такого навчання не було. Ви собі не уявляєте, як по-хамськи поводився той чоловік з департаменту. Здається, то був виконувач обов’язків начальника. Люди питали його, чому саме госпіталь? У нас же більше як 800 хворих зараз на лікуванні, багато воїнів АТО. Деякі – важкохворі, не можуть навіть з ліжка встати. Є чоловіки, яких нині мали оперувати! То ми питали, куди їх евакуюють і чи справді ті навчання такі важливі? А він кричав, щоб ми вийшли з приміщення, мовляв, хай залишиться тільки адміністрація. А ми що – не маємо права знати, що насправді коїться?»

Чутки про ймовірність використання Львівського обласного госпіталю інвалідів війни та репресованих імені Юрія Липи для карантину українців, вивезених з м. Вухань (Китай), вчора спростовувала Винниківська міськрада.

«Винниківська міськрада зв’язалася з Департаментом охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації і, за інформацією головного лікаря Львівського обласного госпіталю ветеранів війни та репресованих імені Юрія Липи Максима Прикупенка, на даний момент заклад працює у штатному режимі: на сьогоднішній день на лікуванні перебувають 780 хворих, жодних повідомлень чи наказів про прийом на карантин госпіталь не отримував», – було зазначено на сайті міської ради Винників.

У міськраді додали: експерти наголошують, що для прийняття інфікованих пацієнтів має бути вжито відповідних додаткових заходів безпеки, залучене обладнання для дезінфекції, переобладнано приміщення для повної локалізації, проведено навчання персоналу, поставлено додаткове спеціальне обладнання та медикаменти. Подібних заходів у госпіталі не проводили.

Сьогодні в пресслужбі міськради Винників повідомили про проведення навчань у госпіталі, посилаючись на ЛОДА.

"За інформацією т.в.о.директора департаменту охорони здоров’я Львівської облдержадміністрації Андрія Васька, у госпіталі Винників відбудуться навчання, в рамках яких усіх хворих та персонал повідомили про закриття закладу до п’ятниці", - повідомили у пресслужбі. Й додали: «Зараз, враховуючи брак інформації, мешканці Винників активізуються і збирають біля госпіталю у Винниках».

Нагадаємо, на Львівщині й Тернопіллі вже кілька днів не вщухають пристрасті щодо коронавірусу. Мешканці областей панікують через чутки про те, що в санаторій саме біля їхніх населених пунктів (в одному випадку йдеться про «Медобори» на Тернопільщині, а в іншому – про «Шкло» на Львівщині) доправлять евакуйованих з Китаю громадян України. Зазначимо, літак по українців вилетів до Вуханя сьогодні вночі й має повернутися завтра, 20 лютого. На борт судна візьмуть лише здорових на момент вильоту громадян. Проте в Україні їх мусять помістити в карантин щонайменше на два тижні.