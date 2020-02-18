Літак із Уханя сяде у Львові – локацію карантину досі не розкривають.

Аеропорт імені Данила Галицького у Львові підтвердив, що літак, на якому повернуть українців з Уханю, приземлиться саме на львівському летовищі. Прибуття очікується вранці 20 лютого. Перед тим борт здійснить проміжну посадку в Алмати.

Про це повідомляє ТСН.ua, покликаючись на представників адміністрації аеропорту.

У списках для евакуації – півсотні українських громадян та три десятки іноземців.

Борт сяде на окремий перон, неподалік від військового аеродрому. Евакуйованих оформлять за спрощеною процедурою і з трапу одразу посадять в автобус.

Присутність персоналу буле мінімальною; працівникам аеропорту нададуть захисні біокостюми. Санітарна служба надасть необхідне захисне оснащення та проведе дезінфекцію.

Згідно з планом, пасажирів чотирма автобусами під охороною поліції та Нацгвардії спровадять до місця карантину. Аби не провокувати паніки, не кажуть, де розмістять цих людей.

Під час вівторкового брифінґу міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька заявила, що МОЗ досі підбирає приміщення, куди можна помістити евакуйованих з міста Ухань

"Ми аналізуємо сьогодні ще, підбираємо, щоб мати запасні варіанти. Ми розглядаємо ще кілька варіантів, оскільки їхня готовність має бути визначена на момент прильоту. Кожна з них ще перебуває в процесі підготовки і в процесі завершення всіх епідемічних безпек. Є багато вимог, які необхідно зробити, які робляться під наглядом епідеміологів; в кожному регіоні є фахівці, які мають можливість і знають, як готувати приміщення, щоб воно було епідемічнобезпечним", – сказала Скалецька, згідно з повідомленням видання "Українська правда. Життя".

Зі слів Скалецької, місце, де протягом 14 днів перебуватимуть на обсервації пасажири літака вкупі з членами екіпажу та супроводом, перебуватиме під цілодобовим захистом правоохоронців.

"Усі члени команди пройшли необхідні навчання від Центру громадського здоров'я. Після приземлення літака здійснять усі заходи безпеки – літак відправлять на санітарну стоянку. Всі необхідні митні процедури здійснюватимуть у костюмах біозахисту. До місця обсервації пасажири і члени команди прибудуть окремими транспортними засобами з охороною. Місце також буде під цілодобовим захистом працівників Національної гвардії і Нацполіції", – сказала міністр, згідно з повідомленням аґенції "Інтерфакс-Україна".

У МОЗ уточнили, що загалом обсервації наразі потребують майже 100 осіб – 65 евакуйованих, 18 членів екіпажу, троє медиків, чотири працівники ДСНС і по два співробітники Державної митної служби та Державної прикордонної служби України

Всі евакуйовані перед прильотом підпишуть згоду на тимчасову ізоляцію.

Люди з симптомами ГРВІ не будуть допущені на борт літака, а за 30 хвилин до його посадки буде передано інформацію про стан здоров'я всіх, хто перебуватиме на борту.

Нагадаємо, у Львові й Тернополі протестують проти прийняття потенційних носіїв коронавірусу. Посадовці закликають до спокою.