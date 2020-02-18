Галичан «штормить» від коронавірусу.

Міський голова Тернополя Сергій Надал сьогодні звернувся до голів Тернопільських ОДА й облради щодо запобігання розміщенню осіб, евакуйованих з Китаю, в санаторій «Медобори» на Тернопіллі. А нещодавно призначений голова Львівської ОДА Максим Козицький вдруге спростував інформацію про те, що евакуйованих українців розмістять у Львові чи на Львівщині.

Мешканці патрулюють під'їзди до санаторію "Медобори". Фото: ternopoliany.te.ua

«Інфекційні відділення міських лікувальних закладів – лікарні швидкої допомоги та дитячої комунальної лікарні, які визначені госпітальними базовими закладами для надання медичної допомоги особам, не готові до надання повноцінної медичної допомоги особам, які відповідають визначенню випадку нового коронавірусу 2019-nCoV, – йдеться у зверненні мера Тернополя. – Додатково повідомляємо, що Тернопільська область – одна з областей України, яка не має обласної інфекційної лікарні, що спричиняє подвійну небезпеку для жителів міста та області. А Тернопільською ОДА та обласною радою, не дивлячись на неодноразові звернення, не виділялися коштів для забезпечення працівників засобами індивідуального захисту, відсутня належна вентиляція та каналізація, не підведено кисень тощо. Тож просимо вжити заходів щодо запобігання розміщення осіб, евакуйованих з Китаю, в ТДВ «Санаторій Медобори».

Непідтверджена інформація про те, що 98 евакуйованих із Китаю громадян України привезуть на Тернопільщину в санаторій «Медобори», поширюється у ЗМІ відучора, 17 лютого.

Місцеві мешканці вже відреагували на такі повідомлення й сьогодні навіть облаштували блокпости на під’їзді до санаторно-курортного комплексу «Медобори», щоб не допустити імовірного приїзду сюди евакуйованих з Китаю співвітчизників, – повідомляє «Укрінформ».

Фото: ternopoliany.te.ua

«Ми просто в шоці. Розуміємо, людям треба допомогти, щоб вони пройшли карантин чи вилікувати їх. Але невже в Україні для цього немає інших, менш заселених місць? Та гляньте на карту, в нас тут село біля села! Ферми, школи, дитячі садки… І саме сюди, кажуть, спрямовують тих постраждалих людей. То є великих ризик для нас усіх, хто тут живе. Ми розпочали цілодобове чергування, щоб не допустити нікого з тих, кого влада хоче сюди заселити», – розповіла одна з учасниць блокування дороги на околиці села Конопківка Марія Стрельбіцька.

Жодних офіційних коментарів ні Тернопільське обласне управління охорони здоров’я, ні керівництво облдержадміністрації наразі не дали.

А Тернопільська облрада завтра збереться на засідання, де серед іншого розгляне й питання щодо розміщення евакуйованих з Китаю.. Розпорядження щодо проведення ХІІІ сесії облради підписав її голова Віктор Овчарук.

"Зважаючи на вимогу уповноважених представників депутатських фракцій у Тернопільській обласній раді від 18 лютого 2020 року, відповідно до частин четвертої та десятої статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» скликати 19 лютого 2020 року об 11.00 годині в приміщенні конференцзали Тернопільської обласної ради тринадцяту сесію Тернопільської обласної ради шостого скликання. Враховуючи пропозицію уповноважених представників депутатських фракцій у Тернопільській обласній раді, на розгляд тринадцятої сесії винести питання «Про напружену ситуацію, що складається в Тернопільській області через інформацію, яка набула поширення 17 лютого 2020 року, стосовно намірів Уряду України розмістити на території Тернопільської області в селі Конопківка Теребовлянського району в санаторії «Медобори» близько 100 осіб, евакуйованих із Китаю», - йдеться в розпорядженні.

Львівщину останніми днями також «штормить» – через інформацію про те, буцім українців, евакуйованих з Китаю, привезуть на карантин в один із медичних закладів області.

Про те, нібито українців з Китаю оселять на карантин у санаторії «Шкло» в Яворівському районі, низка місцевих видань написала ще наприкінці минулого тижня. У неділю ж нещодавно призначений голова ЛОДА Максим Козицький спростовував цю інформацію.

«Хочу зазначити, що станом на сьогодні відсутні будь-які доручення від МОЗ України щодо підготовки об'єктів Львівської області для розміщення на карантині громадян України, що повертаються з Китаю. У випадку змін по ситуації – громадськість буде повідомлено.

Розуміючи суспільний інтерес та можливу паніку серед населення, вкотре наголошую, що Львівщина готова оперативно реагувати на будь-які надзвичайні ситуації.

Також звертаюсь до тих, хто поширює чутки та неперевірену інформацію. Як казав Вінстон Черчілль, брехня встигає обійти півсвіту, поки правда одягає штани. Будете уважні та перевіряйте інформацію, якою розхитуєте цей човен, пам’ятайте про інформаційну гігієну», – написав він на своїй fb-сторінці.

Проте вже вчора ексголова ЛОДА Олег Синютка на своїй сторінці у facebook вкотре порушив цю тему. Зокрема, написав: «За отриманою інформацією від Міністерства охорони здоров’я та Міністерства інфраструктури цього тижня на Львівщині очікується прибуття літака з евакуйованими людьми із Китаю в зв’язку з епідемією коронавірусу».

«Як громадянин України я переконаний, що залишати своїх у біді не можна. Це наші люди, українці, чиїсь діти, батьки і родичі, частина нашої держави і залишати їх в складній ситуації ми не маємо морального права! Сьогодні питання у готовності влади забезпечити захист мешканцям, які зіткнуться з потенційною загрозою, а також риторичне запитання: чому людей із зони небезпеки Китаю відправляють саме на Львівщину? Що це за крок нової влади: це визнання області як найбільш організованого та підготовленого регіону з відповідальними фахівцями чи це банальна помста за патріотизм і проукраїнську позицію під час виборчих кампаній?» – риторично запитував Синютка.

Він висловив сподівання на те, що влада відповідально поставиться до цього питання, адже «це реальна небезпека життю мільйонів людей і великий виклик для країни загалом». І висловив кілька загалом слушних зауваг щодо того, про що варто подбати перед переміщенням евакуйованих осіб. Як-от, «забезпечити сучасні засоби захисту людей, які працюватимуть у зоні ризику і необхідні засоби обробки та технічні засоби, які використовують у зонах таких небезпек. Засоби та методику роботи в умовах радіаційної загрози відпрацьовували на навчаннях у 2018 році. Потрібно перед прийомом евакуйованих провести навчання, де відпрацювати всі потенційні загрози в умовах наближених до реальності».

«Влада мусить забезпечити всі належні умови, щоб протидіяти вірусу, від якого немає ефективного лікування. Захист від біологічної загрози – питання номер 1, і тут потрібно продумати всі засоби захисту: місця перебування людей, утилізацію, захист водних ресурсів, дезінфекцію, а також розпочати широку просвітницьку та інформаційну кампанію серед населення Львівщини», – зазначив Синютка.





Скріншот з "конструктивними" побажаннями і пропозиціями співгромадян в одній із груп у fаcebook

Після нового сплеску хейтерства в соцмережах, де користувачі бурхливо висловлювали обурення через імовірне перебування евакуйованих з Китаю на території Львівщини, аж до відверто людиноненависницьких коментарів на кшталт пропозицій «оселити їх в Чорнобилі» чи «взагалі не забирати звідти», Максим Козицький сьогодні вдруге прокоментував цю інформацію.

«На борту літака – наші з Вами співгромадяни, тому ми не маємо морального права покинути їх у біді. Питання розміщення українців, що прибудуть з Китаю, у Львові чи області не розглядається. Зауважу, що на всеукраїнському рівні розроблено план запобігання занесення та поширення вірусу. Також створено оперативний штаб для координації дій, який перенесено на рівень Кабінету Міністрів України», – наголосив Максим Козицький. І додав, що в Україні є лише кілька аеропортів, які здатні прийняти літаки такого класу. Зокрема і львівський.

Мер Львова Андрій Садовий зазначив, що не отримував інформації про можливе приземлення у Львові літака з українцями з Китаю.

«З Китаю щодня приїжджають люди в Україну, через інші країни. Якщо ми говоримо про тих українців, які мають повернутися, — то це виключна компетенція держави, це Міністерство охорони здоров"я, Рада нацбезпеки й оборони. Ми, станом на сьогодні, не отримували жодної офіційної інформації щодо аеропорту, де буде приземлятись літак, і місця, де ці люди будуть перебувати. Я точно знаю, що всі вони мають бути здорові. Це чиїсь родичі, знайомі. Якщо я отримаю більше інформації, вона одразу буде відома громадськості», — прокоментував це питання Садовий.

Нагадаємо, евакуювати громадян України та, за запитом міжнародних партнерів – іноземців із КНР (з міста Ухань і провінції Хубей) в Україну планують літаком у четвер, 20 лютого. Як розповів заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, місце для їхньої обсервації вже визначено, проте його не оприлюднюють, щоб уникнути паніки.

Учора ж, 17 лютого, на позачерговому засіданні Кабмін виділив кошти на медико-санітарне спостереження за евакуйованими людьми з китайського міста Ухань і було затверджено алгоритм дій.

«Евакуація відбудеться згідно з усіма рекомендаціями ВООЗ. На борт літака зможуть потрапити тільки ті українці, які не мають симптомів захворювання та пройдуть в аеропорту медичний контроль», – зазначила міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька.

У МОЗ додали, що всі члени команди, залученої до процесу евакуації, пройшли відповідне навчання, яке організував Центр громадського здоров’я. Члени екіпажу, команди супроводу, митної та прикордонної перебуватимуть у костюмах біозахисту.

Одразу після приземлення літак скерують на санітарну стоянку. До місця обсервації пасажири та члени команди з охороною переміщуватимуть окремими транспортними засобами. Медики, які супроводжували рейс, продовжать свою роботу й забезпечать медико-санітарне спостереження в обсервації. Місце також буде під цілодобовим захистом працівників Національної гвардії та Нацполіції.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков у прямому ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV запевнив, що в України достатньо сил і засобів для евакуації наших громадян із Китаю.

Зазначимо, станом на ранок сьогодні, 18 лютого, у світі зареєстровано 73 335 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 873 – летальні. Одужало вже 12 842 осіб.