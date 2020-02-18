ЄС закликав Росію вгамувати бойовиків.

Європейський Союз висловив стривоженість ескалацією становища на Донбасі. Унія очікує від Росії, що вона негайно використає свій вплив на сепаратистів для припинення вогню.

Про це йдеться в коментарі представника ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки, що його подає аґенція "Інтерфакс-Україна".

"Сьогоднішні повідомлення про військову ескалацію в районі Золотого із застосуванням зброї, забороненої "мінськими угодами", які призвели до жертв, викликають крайню тривогу. Ці наступальні спроби підтримуваних Росією збройних формувань повністю йдуть урозріз із погодженим припиненням вогню, яке досі не повністю дотримується", – йдеться в коментарі представника ЄС.

На погляд Унії, повна реалізація "мінських угод" і заходів, погоджених на нормандському саміті в Парижі, має "вирішальне значення". "Ми очікуємо, що Росія повною мірою та негайно використає свій вплив на збройні формування, які вона підтримує", – окреслив позицію представник ЄС.

Як писав Z, удосвіта у вівторок контрольовані Росією банди розпочали наступ на українські позиції поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний.

"Окупанти ведуть обстріли по наших захисниках із забороненого Мінськими угодами озброєння. Ворог застосовує міномети калібру 120 мм. Також противник веде вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Під вогневим прикриттям російські окупанти перейшли до активних наступальних дій та здійснили спробу просування через лінію розмежування", – поінформували в штабі Операції Об'єднаних сил.

Командування зазначило, що внаслідок ворожих обстрілів українські захисники зазнали втрат.

Вранці журналіст Юрій Бутусов повідомив, що приблизно о 5:00 розпочався наступ росіян зі застосуванням важкої артилерії та штурмової групи.

"Таких широкомасштабних бойових дій на фронті не було з 2018 року", – оцінив він.

Згодом штаб ООС повідомив: станом на 10:15 бій у районі Новотошківського, Оріхового, Кримського, Хутора Вільного закінчився. "Противник запросив режим тиші. Позиції українських захисників не втрачені", – поінформували у штабі.

"Підрозділи Об’єднаних сил надали адекватну вогневу відповідь противнику та утримали повний контроль над ситуацією. Серед українських захисників, на жаль, один загиблий, четверо отримали легкі поранення, їм надається медична допомога", – додали в командуванні.

Президент України Володимир Зеленський заявив на брифінґу, що українська армія достатньо сильна для відбиття атак, однак він залишається прибічником пошуку миру.