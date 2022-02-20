Іноземні журналісти потрапили під обстріл на Донбасі.

 

Артилерія бойовиків у суботу пообіді обстріляла Новолуганське на Донеччині, коли там із візитом перебував міністр внутрішніх справ Денис Монастирський і група міжнародних журналістів.

 

 

Про це повідомив із місця подій кореспондент "Радіо Свобода".

 

З його слів, спочатку бойовики вдарили із мінометів, згодом почалися артобстріли, снаряди падали за 300 метрів від місця, де перебували міністр і журналісти.

 

Про те, що потрапили під обстріл і народні депутати, повідомила також речниця фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук. Вона не вказала, де саме був обстріл.

 

"На одній із позицій народні депутати і представники зарубіжних ЗМІ потрапили під обстріл і були евакуйовані в укриття", – написала Палійчук у своєму Telegram-каналі.

 

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія записав відео, на якому повідомив, що група перебувала біля позицій ЗСУ у Новолуганському, коли стався обстріл. Після того парламентарі сховалися у бліндажі.

 

Внаслідок обстрілу ніхто не постраждав.

 

На відео, оприлюдненому Fox News, видно, як групу журналістів виводять з-під обстрілу по дорозі неподалік від лінії фронту. На ролику чутно гепання вибухів і вигуки українського військовослужбовця: "Біжи, кажу! *об твою мать!".

 

20.02.2022

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