Іноземні журналісти потрапили під обстріл на Донбасі.

Артилерія бойовиків у суботу пообіді обстріляла Новолуганське на Донеччині, коли там із візитом перебував міністр внутрішніх справ Денис Монастирський і група міжнародних журналістів.

Про це повідомив із місця подій кореспондент "Радіо Свобода".

З його слів, спочатку бойовики вдарили із мінометів, згодом почалися артобстріли, снаряди падали за 300 метрів від місця, де перебували міністр і журналісти.

Про те, що потрапили під обстріл і народні депутати, повідомила також речниця фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук. Вона не вказала, де саме був обстріл.

"На одній із позицій народні депутати і представники зарубіжних ЗМІ потрапили під обстріл і були евакуйовані в укриття", – написала Палійчук у своєму Telegram-каналі.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія записав відео, на якому повідомив, що група перебувала біля позицій ЗСУ у Новолуганському, коли стався обстріл. Після того парламентарі сховалися у бліндажі.

Внаслідок обстрілу ніхто не постраждав.

На відео, оприлюдненому Fox News, видно, як групу журналістів виводять з-під обстрілу по дорозі неподалік від лінії фронту. На ролику чутно гепання вибухів і вигуки українського військовослужбовця: "Біжи, кажу! *об твою мать!".