Бойовики розпочали наступ на ділянці розведення біля Золотого.

Штаб Операції об’єднаних сил підтверджує інформацію про наступ російських військ на ділянці розведення сил неподалік Золотого і повідомив про втрати з українського боку.

"Сьогодні зранку 18 лютого збройні формування Російської Федерації атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний", – ідеться у повідомленні пресцентру штабу ООС.

"Окупанти ведуть обстріли по наших захисниках із забороненого Мінськими угодами озброєння. Ворог застосовує міномети калібру 120 мм. Також противник веде вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Під вогневим прикриттям російські окупанти перейшли до активних наступальних дій та здійснили спробу просування через лінію розмежування", – поінформували в штабі.

Командування зазначило, що внаслідок ворожих обстрілів українські захисники зазнали втрат.

Вранці журналіст Юрій Бутусов повідомив про наступ росіян, який почався близько 5:00, із застосуванням важкої артилерії та штурмової групи.

"Таких широкомасштабних бойових дій на фронті не було з 2018 року", – оцінив він.

Згодом штаб ООС повідомив: станом на 10:15 бій у районі Новотошківського, Оріхового, Кримського, Хутора Вільного закінчився.

"Противник запросив режим тиші. Позиції українських захисників не втрачені", – поінформували у штабі.

"Підрозділи Об’єднаних сил надали адекватну вогневу відповідь противнику та утримали повний контроль над ситуацією. Серед українських захисників, на жаль, один загиблий, четверо отримали легкі поранення, їм надається медична допомога", – додали в командуванні.

Штаб ООС запевняє, що "у готовності до застосування перебувають підрозділи резерву зі складу Об’єднаних сил"; і ситуація – "повністю контрольована".

"Продовжуємо боронити Україну від агресора", – підсумували у командуванні.