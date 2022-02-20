Кількість обстрілів на Донбасі сягла п'ятирічного максимуму; двоє воїнів загинуло.

 

Упродовж минулої доби, 19 лютого, на лінії зіткнення на Донбасі зафіксували 136 випадків порушення "режиму припинення вогню"; 116 атак відбулися зі застосуванням забороненого "мінськими домовленостями" озброєння.

 

 

Про це повідомив пресцентр командування ООС в інформаційному зведенні за підсумками суботи.

 

Внаслідок обстрілів двоє українських військовослужбовців загинули – капітан Антон Сидоров і солдат Денис Кононенко.

 

Згідно з повідомленням 30-ої окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького, Антону Сидорову було 35 років. Він був професійним військовиком – служив у Збройних силах із 2005 року, закінчив Сухопутну академію імені Петра Сагайдачного у Львові, на війні був із перших днів. Керував розвідкою 3-го батальйону 30-ої ОМБр. Загинув у районі Світлодарської дуги. В Антона залишилися сиротами троє доньок, найстаршій – 11, а наймолодшій ще нема рочку.

 

Денис Кононенко, як повідомили у Вінницькій ОДА, загинув у районі сіл Піски й Опитне під Донецьком. Він був водієм мотопіхотної роти. У Кононенка залишився син.

 

Згідно зі спостереженнями видання "Новинарня", мнулої доби кількість обстрілів на фронті була найвищою із 2017 року.

 

У два перші дні, коли почалася ескалація на Донбасі, 17 і 18 лютого, нарахували 60 і 66 обстрілів.

 

У суботу четверо військовослужбовців отримали поранення різного ступеня важкості та перебувають у лікувальних закладах. Один військовослужбовець отримав бойове травмування.

 

20.02.2022

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