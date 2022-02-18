Бойовики обстріляли колону з гуманітарною допомогою від ООН.

Бойовики у п'ятницю обстріляли колону з гуманітарною допомогою від представників Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Сьогодні близько 12:00 російські окупаційні війська здійснили обстріл КПВВ “Щастя”, що в Луганській області, де в цей час проходили оформлення Держприкордонслужби водії та вантажні автомобілі, які напередодні доставили гуманітарний вантаж від УВКБ ООН та рухалися з непідконтрольної території. Обстріл був здійснений з великокаліберного кулемета (близько 50 пострілів), міномета 82 мм (3 постріли), гранатомета АГС-17 (10 пострілів) із поселення Весела Гора", – поінформував Залужний у Facebook.

З його слів, під час обстрілу ніхто не постраждав.

"Цей факт є черговим грубим порушенням російськими окупаційними військами норм міжнародного гуманітарного права та Мінських домовленостей", – прокоментував генерал.

Згідно з даними Державної прикордонної служби, на момент обстрілу у контрольному пункті перебувалио дві вантажівки, а шість очікували на пропуск перед КПВВ. Ще чотири автомобілі пройшли заходи контролю та проїхали в бік контрольованої Україною території.

"Втрат вдалося уникнути. Інфраструктура КПВВ зазнала пошкоджень", – розповіли у ДПСУ.