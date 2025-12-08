Між Таїландом і Камбоджею відновилися бойові дії.

Країни звинуватили одна одну в порушенні перемир'я, досягнутого за участю Дональда Трампа.

 

 

Таїланд заявив, що в понеділок, восьмого грудня, завдав авіаударів по території Камбоджі після того, як на кількох ділянках їхнього спірного кордону знову спалахнули бої. Про це повідомила інформаційна агенція Reuters. Країни звинуватили одна одну в порушенні перемир'я, укладеного в липні за посередництва президента Сполучених Штатів Дональда Трампа.

 

Таїландська армія повідомила, що щонайменше один тайський солдат загинув і вісьмох було поранено в нових зіткненнях, які посилилися в ніч на понеділок. За твердженням Бангкоку, Камбоджа задіяла важке озброєння і перегрупувала бойові підрозділи. «Ці дії змусили Таїланд застосувати авіацію, щоб стримати і послабити військовий потенціал Камбоджі», – йдеться у заяві міністерства оборони Таїланду.

 

Міністерство оборони Камбоджі, своєю чергою, заявило, що тайські військовики на світанку атакували її сили у двох локаціях. Цьому, за словами камбоджійців, передувало кілька днів провокаційних заходів з боку Таїланду. За твердженням камбоджійського військового відомства, їхні війська тривалий час на ці провокації не відповідали.

 

Нагадаємо, що багаторічні прикордонні суперечки між країнами вилилися у п'ятиденний конфлікт у липні. Тоді сторонам вдалося укласти перемир'я за посередництва прем'єр-міністра Малайзії Анвара Ібраґіма та президента США Дональда Трампа. Камбоджа навіть висунула Трампа на Нобелівську премію миру і заявляє, що залишається прихильною до його мирної угоди.

 

08.12.2025

