Через обстріли на Донбасі перебито подачу води на чотири станції.

Внаслідок пошкодження трансформаторів насосної станції першого підйому Південнодонбаського водопроводу через обстріли на Донеччині зупинено подачу води на чотири фільтрувальні станції.

Про це повідомляє комунальне підприємство "Вода Донбасу".

"Сьогодні насосна станція першого підйому Південнодонбаського водопроводу перебувала в зоні обстрілу, боєприпасами пошкоджено два трансформатори", - йдеться у повідомленні.

Воду припинили подавати на чотири фільтрувальні станції - Карлівську, Великоанадольську, Старокримську №1 і Старокримську №2.

Карлівська фільтрування станція забезпечує водопостачання міст Білозерське, Білицьке, Гірник, Добропілля, Мирноград, Новогродівка, Покровськ, Селидове, Українка, а також селищ міського типу: Олександрівка, Водянське, Вишневе, Желанне, Курахівка, Святогорівка, Гострий, Цукурине, сіл Олександропіль, Аннівка, Балаган, Беззаботівка, Григорівка, Зоряне, Водяне, Орлівка, Ластівчине, Промінь, Нововодяне, Світле, Іверське, Миколаївка, Миронівка, Петрівка, Лисівка.

Великоанадольська фільтрувальна станція живить водою міста Волноваха, Докучаєвськ, Вугледар, селище міського типу Новотроїцьке, села Володимирівка, Жовтневе, Ольгинське, Благодатне, Ближнє, Ясне.

Старокримські фільтрувальні станції №1 і №2 забезпечують водопостачання Маріуполя, Сартани і Старого Криму.

Зазначається, що фільтрувальні станції Маріуполя переведені на водопостачання зі Старокримського водосховища.

Окупаційна адміністрація ОРДО заявила, що внаслідок обстрілів пошкоджено Південно-Донбаський водопровід; без води можуть залишитися міста та селища по обидва боки лінії розмежування.