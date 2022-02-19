Через обстріли на Донбасі перебито подачу води на чотири станції.

 

Внаслідок пошкодження трансформаторів насосної станції першого підйому Південнодонбаського водопроводу через обстріли на Донеччині зупинено подачу води на чотири фільтрувальні станції.

 

 

Про це повідомляє комунальне підприємство "Вода Донбасу".

 

"Сьогодні насосна станція першого підйому Південнодонбаського водопроводу перебувала в зоні обстрілу, боєприпасами пошкоджено два трансформатори", - йдеться у повідомленні.

 

Воду припинили подавати на чотири фільтрувальні станції - Карлівську, Великоанадольську, Старокримську №1 і Старокримську №2.

 

Карлівська фільтрування станція забезпечує водопостачання міст Білозерське, Білицьке, Гірник, Добропілля, Мирноград, Новогродівка, Покровськ, Селидове, Українка, а також селищ міського типу: Олександрівка, Водянське, Вишневе, Желанне, Курахівка, Святогорівка, Гострий, Цукурине, сіл Олександропіль, Аннівка, Балаган, Беззаботівка, Григорівка, Зоряне, Водяне, Орлівка, Ластівчине, Промінь, Нововодяне, Світле, Іверське, Миколаївка, Миронівка, Петрівка, Лисівка.

 

Великоанадольська фільтрувальна станція живить водою міста Волноваха, Докучаєвськ, Вугледар, селище міського типу Новотроїцьке, села Володимирівка, Жовтневе, Ольгинське, Благодатне, Ближнє, Ясне.

 

Старокримські фільтрувальні станції №1 і №2 забезпечують водопостачання Маріуполя, Сартани і Старого Криму.

 

Зазначається, що фільтрувальні станції Маріуполя переведені на водопостачання зі Старокримського водосховища.

 

Окупаційна адміністрація ОРДО заявила, що внаслідок обстрілів пошкоджено Південно-Донбаський водопровід; без води можуть залишитися міста та селища по обидва боки лінії розмежування.

 

19.02.2022

До теми

Поширити
Збруч
«Діалог традицій» Ганни Криволап
19 лютого о 15:00 у Національному музеї у Львові імені Андрея Шептицького відбудеться авторська екскурсія та круглий стіл з обговорення творчості відомої художниці Ганни Криволап.
18.02.22 | | Штука
На спині у носорога
Сергій ГЕРМАН
«Зоосад революції» Івана Монолатія не для тих, хто полюбляє колискові з їх заспокійливими мелодіями. Це читання для фанів року. І старого, і нового. Для прихильників інтелектуальних аберацій.
18.02.22 | | Штука
Енергетичні напої небезпечні для дітей?
Метадослідження виявило кореляцію між недомаганням і споживанням енергетичних напоїв із вмістом кофеїну.
18.02.22 | | Наука
Чи змінять німці свою позицію щодо експорту зброї?
Максим МУЛЯР
Поки що більшість німців виступає проти експорту зброї до України. Утім дискусії щодо зміни такої позиції в німецькому політикумі вже розпочалися.
18.02.22 | | У світі
Годинник судного дня: залишилося 100 секунд
Цьогоріч годинник судного дня зупинився на рекордній позначці — вдруге в своїй історії стрілка так близько до півночі.
17.02.22 | | Наука
Згадайте, що просив Путін
Володимир СЕМКІВ
Як носовичок не лікує катар, так жодні поступки не стримують Москви. Вчора була одна «пред’ява», нині інша, але що більшим є тиск Росії на Україну, то повніше втілюються її фобії. 
17.02.22 | | Україна
Новаківський як маркер самовизначення нації
Діана Клочко
На творчість Новаківського треба дивитися через сецесію, ар нуво, через «поєднання» австрійського і польського мистецтва, а також українського колориту із мітологією, народного з архаїчним, експресивного з побутовим.
17.02.22 | | Штука
Переосмислити, щоб зуміти зцілитися
Юлія Баір
Виставка «Ремісія» Івана Винарчика, центральною ідеєю якої вгадується переосмислення феномену насилля в трагічні періоди історії, — незвична тематикою як для львівської галереї «Зелена канапа», так і для сучасного українського живопису.
16.02.22 | | Штука

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.