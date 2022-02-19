Ескалація на Донбасі: Український воїн загинув під обстрілом артилерії.

 

Унаслідок обстрілів на Донбасі загинув військовослужбовець Збройних сил України.

 

 

Про це йдеться у ранковому інформаційному зведенні штабу ООС.

 

Станом на 09:00 з боку російських сил зафіксовано 19 порушень режиму припинення вогню, 16 із них — зі застосуванням забороненого "мінськими домовленостями" озброєння. Противник використав артилерійські системи калібру 122 мм, міномети калібру 120 мм та 82 мм, гранатомети.

 

"Внаслідок обстрілу один український військовослужбовець отримав осколкове поранення, несумісне з життям", — ідеться у повідомленні.

 

Представник штабу Операції Об'єднаних сил розповів виданню "Українська правда", що внаслідок обстрілу загинув військовослужбовець 30-ої окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького капітан Антон Сидоров. 

 

Обстріл вівся із напрямку Нижнє Лозове у напрямку селища Миронівське Бахмутського району зі застосуванням артилерії калібру 122 мм. Загалом було здійснено 15 пострілів.

 

Сидоров, 1987 року народження, був помічником начальника штабу – начальником розвідки 3 мб 30 ОМБр (військова частина А0409).

 

19.02.2022

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