Normandie: Путін пропонував Україні домовитися про переможців виборів на Донбасі.

Президент Росії Владімір Путін не виконував обіцянок, узятих на себе в рамках переговорів у "нормандському форматі" з Україною, а також пропонував офіційному Києву різноманітні авантюри в рамках "мінського процесу" — наприклад, закликав домовитися про переможців виборів на Донбасі.

Про це розповів Петро Порошенко, п'ятий Президент України, в інтерв'ю Адамові Міхніку для Gazeta Wyborcza.

"Під час одніє зі зустрічей у так званому «нормандському форматі» Путін запитав мене, чому я проти виборів на окупованій частині Донбасу. «Чому ви вважаєте, що спершу треба виконати домовленості в частині безпекових пунктів?» Тобто: повне припинення вогню, роззброєння нелегальних збройних формувань, виведення російських військ і важких озброєнь, а також відновлення діяльності українських медій і політичних партій. «Навіщо ці складнощі?» — питав Путін. У присутності Анґели Меркель і Франсуа Олланда він запропонував, аби ми домовилися, кого треба обрати. «І того виберуть»", — переповів Порошенко.

Тодішній Президент України вирішив відмовитися. "Я відповів, що то будуть вибори по-російськи. А ми маємо провести вибори по-українськи. Він: «Розмова з вами є безсенсовою». Я: «Такі вибори є безсенсовими»", — пригадує Порошенко.

Уперше ж Петро Порошенко спіткав брехню Путіна ще на початку своєї президентури. "Після виборів Президента я запропонував йому оферту: ви виходите з Донбасу і Криму, а потім можемо обговорювати всі інші справи. Я оголосив перемир'я, наші солдати отримали заборону на ведення вогню. Спочатку перемир'я тривало тиждень, я продовжив його на три дні на прохання Анґели Меркель — ми стиснули зуби і не стріляли, хоча росіяни надалі вбивали українців. Путін використав перемир'я, щоб зміцнити свої сили на Донбасі доставками озброєнь, танків, ракетних систем", — поскаржився експрезидент.

Петро Порошенко зізнався, що спершу довіряв Путіну — це було на початку 2000-х, коли він лиш познайомився з російським президентом.

"Я вперше побачився з ним у 2002 році, потім у 2004-му. А в 2005 році я поїхав до нього, коли після Помаранчевої революції він готувався до візиту в Україну — ми розмовляли віч-на-віч. В мене склалося враження, що якщо він дає слово, то дотримає його. Та коли ми знову побачилися з ним в 2014 році і наступних роках, то жодної з обіцянок він не виконав", — констатував Порошенко.

Зокрема, Путін обманув Порошенка зі звільненням Олега Сенцова. Президенти домовилися, що режисера звільнять в обмін на видачу російських журналістів — та коли їх випустили, то Путін цофнувся: "Знаєш, виникла велика проблема, бо він терорист". Коли український Президент заапелював до обіцянки російського лідера і до його слова, той пообіцяв "щось вигадати" — але протримав Сенцова в полоні ще п'ять років.

Лідер "Європейської солідарності" вважає, що домовитися з Росією неможливо, а тому заклики західних лідерів до порозуміння з Москвою є ілюзією. Прикладом недоговороздатності Росії, на думку Порошенка, є й претензії РФ до Польщі в контексті Другої світової війни.

"За подібними випадами роздаються голоси, що з Росією належить домовитися. Але Польща, Німеччина та інші країни мусять зрозуміти, що з Росією неможливо домовитися, бо домовленості з нею не варті навіть використаного паперу. Кажу це як людина, котра п'ять років провела у переговорах із Путіним", — сказав Порошенко.

"Мені здається, що Путін не вважає себе людиною, — висновує колишній Президент. — Він живе з переконанням, що вершить долю світу".