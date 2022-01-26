МЗС України не має заперечень до письмової відповіді США росіянам.

 

Сформована Сполученими Штатами письмова відповідь на "пропозиції" Росії щодо ґарантій безпеки у частині, котра стосується України, не викликає заперечень офіційного Києва.

 

 

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє "Укрінформ".

 

"Вона (позиція України, – Z) врахована, і пропозиції, які США направлять Росії в частині України, не викликають наших заперечень", – сказав Кулеба.

 

Він зазначив, що у трикутнику Україна – США – РФ українська сторона продовжує тісну координацію з нашими союзниками та партнерами як у контексті консолідованої протидії російській агресії, так і в світлі підготовки відповідей США і НАТО на російські ультиматуми.

 

"Ми чудово знаємо, що наші партнери скажуть РФ – все це нам відомо і з нами скоординовано", – запевнив голова української дипломатії.

 

26.01.2022

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