Україна погодилася узгодити із ТКГ проєкт конституційних змін щодо Донбасу.

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц після перемовин у Москві з президентом Росії Володимиром Путіним заявив, що український Президент Володимир Зеленський йому твердо пообіцяв, що невдовзі офіційний Київ підготує законопроєкти щодо статусу Донбасу і внесення змін до Конституції.

Про це Шольц сказав на підсумковій пресконференції з Путіним, коментуючи перемовини у "Нормандському форматі".

"Ми єдині в думці, що "Нормандський формат" важливий. Потрібен прогрес", – цитує Олафа Шольц "Суспільне".

“Добре, що Президент Зеленський вчора (14 лютого, на переговорах із Шольцом у Києві, – Z) твердо пообіцяв, що в рамках Тристоронньої контактної групи, що працює в межах "Мінського процесу" і де зустрічаються всі залучені сторони, дуже скоро будуть всі передбачені законопроєкти про статус Східної України, змін до Конституції і підготовки до виборів. Це хороший поступ, і його треба продовжувати”, – сказав німецький канцлер.

З його слів, пошук дипломатичних рішень – одна з найважливіших причин нинішніх візитів Шольца до Києва і Москви.

Нагадаємо, під час пресової конференції в Києві Олаф Шольц заявив, що Володимир Зеленський пообіцяв йому надати для обговорення проєкти законів про "особливий статус" та вибори в ОРДЛО.

"Президент Зеленський і я були однієї думки, що "нормандський формат" поряд із перемовинами між США, Росією і ОБСЄ є важливим форматом для перемовин із Росією. Президент мене запевнив у тому, що Україна надасть для обговорення проєкти законів щодо "особливого статусу" і щодо місцевих виборів", – сказав Шольц.

Він зазначив, що ці законопроєкти необхідні для того, щоб вийти з того становища, коли є "деяке блокування процесу перемовин".