Зеленський обговорив із Путіним бажання зустрічі.

 

Президент України Володимир Зеленський відбув переговори із президентом РФ Владіміром Путіним. Лідери обговорили переспективу очної зустрічі й обмін поневоленими.

 

Про це повідомляє Офіс Президента.

 

 

"Сторони обговорили виконання домовленостей, досягнутих під час "нормандського саміту" 9 грудня 2019 року в Парижі, а також підготовку до наступної зустрічі лідерів "нормандської четвірки", – звітує Банкова.

 

Сторони також обговорили звільнення утримуваних на тимчасово окупованих територіях Донбасу та Криму, а також у Росії – погодившись "активізувати роботу на рівні Тристоронньої контактної групи у Мінську задля реалізації досягнутих домовленостей".

 

Водночас, як випливає з повідомлення Кремля, Владімір Путін був вельми різким.

 

"У зв'язку з висловлюваннями представників українського керівництва Владімір Путін поставив питання руба – чи має Київ намір реально виконувати мінські домовленості", – переповіли в Москві.

 

Владіміра Путіна також роздратували заяви Володимира Зеленського щодо Другої світової війни, висловлені під час заходів з нагоди річниці звільнення в'язнів Аушвіца-Біркенау.

 

"У контексті майбутнього 75-річчя Большой Побєди російська сторона підкреслила внесок усіх народів СРСР у розгром нацистської Німеччини та вказала на неприпустимість спотворення історичної правди про події Другої світової війни".

 

Напередодні новий керівник Офісу Президента Андрій Єрмак казав, що він не виключає персональної зустрічі Зеленського з Путіним.

 

Нагадаємо, єдина повноцінна зустріч між Зеленським і Путіним відбулася 9 грудня 2019 року у Парижі, під час зустрічі лідерів "нормандського формату". Сторони домовилися, що наступна зустріч може відбутися за чотири місяці, а до неї має відбутися обмін утримуваними, втілення домовленості про припинення обстрілів і розведення сил на нових ділянках.

 

Зеленський п'ять разів спілкувався із Путіним телефоном: 11 липня, 7 серпня, 7 вересня (після звільнення політв’язнів із РФ), 25 листопада і 31 грудня (віталися з Новим роком). 

 

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