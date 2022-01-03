Український журналіст Цимбалюк виїхав із Росії через небезпеку.

Український журналіст, кореспондент УНІАН у Москві Роман Цимбалюк виїхав із Росії після того, як його викликали на допит до прокуратури.

Про це він заявив у інтерв'ю Hromadske.

"Я поїхав з РФ, оскільки вважаю, що є загроза моїй особистій безпеці. Російська хунта, здається, себе проявила. І зараз вони кажуть, що відкликали виклик на допит, але це не означає, що його не буде знову", – сказав Цимбалюк.

З його слів, було багато сигналів, що влада РФ "взялася" за нього. "Хтось хотів, щоб мене засудили, хтось казав, що я шпигую, хтось ще якусь фігню видавав. Тому зараз треба дочекатися та зрозуміти, як діяти далі. Хоча відкрию вам таємницю. Попри те, що я прожив там 13 років та пропрацював кореспондентом агентства УНІАН, я ніколи не збирався там залишатися. І навіть якщо я туди більше не повернуся – це мене теж влаштує", – заявив він.

Цимбалюк так і не знає, чи заведено проти нього справу в Росії. Віднедавна у РФ почали публікувати всілякі заяви, звернення депутатів до слідчого комітету, в поліцію. Апогеєм для Цимбалюка стала публікація у ЗМІ про допит.

"Замість мене прийшов мій адвокат, а прокурори чомусь на цю стрілку не прийшли. Хтось у сусідньому кабінеті Миколі Полозову сказав, що вони відкликали повістку. Так воно чи не так? Поки що дуже мало інформації. Але я не поспішатиму в Росію, тому що не хочу ставати заручником Кремля і чекати, поки мене обміняють. У нас і так там багато людей, яких треба витягти", – резюмував Цимбалюк.

Журналіст не відкидає ймовірності, що Росія спробує оголосити його у міжнародний розшук. "Єдине наше завдання зараз з адвокатом Полозовим – щоби коли наступного разу я полечу у Вільнюс (їсти бобра, наприклад), не сталося так, що я перебуваю у розшуку Інтерполу. Тому ми вирішили не залишати цю справу", – зазначив Роман Цимбалюк.