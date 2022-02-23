МЗС радить українцям терміново виїхати із Росії.

Міністерство закордонних справ України рекомендувало українським громадянам виїхати із Росії "у зв’язку із останніми рішеннями Російської Федерації, що грубо порушують суверенітет і територіальну цілісність України".

Про це йдеться у повідомленні на офіційній інтернет-сторінці МЗС.

"У зв’язку із посиленням російської агресії проти України, що, серед іншого, може призвести до суттєвого обмеження можливостей надання консульської допомоги на території Російської Федерації, Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України утриматися від будь-яких поїздок до Російської Федерації, а тим, хто перебуває в цій країні, – негайно залишити її територію", – ідеться в заяві.

"Наголошуємо, що нехтування цими рекомендаціями значно ускладнить забезпечення належного захисту українських громадян в Російській Федерації", – зазначили у МЗС.