МЗС подало Зеленському запит про розрив дипломатичних зносин із РФ.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що розгляне питання розриву дипломатичних відносин між Україною та Росією.

Про це він повідомив під час брифінгу із президентом Естонії Аларом Карісом, передає УНІАН.

"Ми бачимо з вами наступ на суверенітет та територіальну цілісність нашої держави. Це точно", – зазначив він, говорячи про введення російських військ в ОРДЛО.

Зеленський розповів, що отримав запит від Міністерства закордонних справ щодо розриву дипломатичних відносин між Україною та Росією.

"Я зараз одразу після нашої прес-конференції буду дивитися і пропрацьовувати це питання, і не тільки це питання, а наші дієві кроки щодо ескалації з боку РФ", – розповів Президент.

Наразі Міністерство закордонних справ України викликало до Києва для консультацій тимчасового повіреного у справах України в Росії Василя Покотила "у зв’язку з ухваленням керівництвом Російської Федерації протиправних рішень щодо визнання «незалежності» створених нею квазіутворень на тимчасово окупованих територіях України – так званих «Луганської Народної Республіки» та «Донецької Народної Республіки»".

Як зазначила заступниця міністра закордонних справ Лана Зеркаль, припинення дипломатичних відносин між Україною та РФ передбачає оприлюднення офіційної заяви або прийняття спеціального нормативного акта вищими органами державної влади. Також це супроводжується відкликанням дипломатичних представників та закриттям дипломатичних представництв.

"Міжнародна практика припинення дипломатичних відносин свідчить, що таке рішення зазвичай є наслідком порушення державою своїх міжнародно-правових зобов’язань, вчинення недружнього акту, початку збройного конфлікту тощо. Розірвання дипломатичних відносин може мати політичні та юридичні наслідки. До політичних належить припинення будь-яких прямих постійних контактів між державами", – описала Зеркаль у Facebook.

Вона додала, що розірвання дипвідносин не перешкоджає здійсненню контактів між їхніми представниками в рамках міжнародних організацій та проведенню двосторонніх зустрічей на території третьої держави.

Зі слів Зеркаль, процес може відбуватися без розірвання консульських відносин. Також він не торкається міжнародних договорів, укладених державами.

"Розірвання дипломатичних відносин відбувається на підставі статті 106 Конституції України та статті 7 Закону України "Про дипломатичну службу", відповідно до яких МЗС звертається до Президента України з відповідною пропозицією", – уточнила вона.