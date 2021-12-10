Понад половина українців виступає за візовий режим із Росією.

Понад половина українців – 52% – підтримують запровадження візового режиму з Росією. Водночас, 44% респондентів виступають проти віз.

Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного групою "Рейтинг".

Для порівняння, у червні 2019 року ідея з візовим режимом подобалася 39% українців, у травні 2018-го – 37%.

Українці вважають Росію ворожою країною – 53% респондентів є категоричними у відповіді на це питання, а ще 19% сприймають РФ як радше ворожу державу (разом – 72%).

Ставлення до Білорусі погіршилося за пів року більш ніж удвічі – тепер 48% українців трактують північну сусідку як ворожу.

Суспільство вважає найбільшими союзниками України Польщу (67%), Канаду (61%), США (61%), Литву (59%), Великобританію (56%) та Туреччину (52%).

Поза тим, за прямі переговори з Росією (як безальтернативне рішення) виступають 56%. Натомість 41% – проти.

Більшість респондентів (54%) вважає, що Україні слід переглянути "Мінські угоди" і підписати нові. Лише 12% вважають, що Україна має повністю виконати "Мінськ".

Серед варіантів формату переговорів щодо врегулювання конфлікту на Донбасі відносна більшість (45%) підтримують ідею розширення "нормандської четвірки", із залученням США та Великобританії. 21% виступають за прямі переговори з Росією, 12% за переговори з представниками рухів "ДНР" та "ЛНР". Лише 11% – за те, щоб "нормандський формат" продовжувався у своєму звичайному складі (Україна, Росія, Франція, Німеччина) як майданчик для переговорів про врегулювання конфлікту на Донбасі.

За прямі переговори з Росією (як безальтернативне рішення) виступають 56%, 41% – проти.

Інформація про дослідження. Соціологічне опитування проводилось групою "Рейтинг" 6-8 грудня 2021 року. Аудиторія: населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0.